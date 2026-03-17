Un anuncio inesperado sacudió al mundo del espectáculo y puso a Tini Stoessel en el foco ante la posibilidad de juntar a grandes figuras argentinas. La cantante avanza con un nuevo proyecto que promete juntar a argentinos de distintos rúbros para celebrar su música en lo que será uno de los lanzamientos más comentados del año. La combinación de nombres generó sorpresa y despertó curiosidad sobre lo que están preparando.

La información se conoció a partir de lo que contó Ángel de Brito en su programa, donde reveló que el trabajo ya está en marcha. Según explicó, Tini Stoessel se encuentra en Miami junto a Lionel Messi y Susana Giménez, quienes forman parte del mismo proyecto audiovisual que ya comenzó a tomar forma. Además, como no podía ser de otra manera, su pareja, Rodrigo De Paul, también estará presente.

El periodista dio algunos detalles sobre la dinámica de la grabación y dejó en claro que se trata de varios días de trabajo en conjunto. "Están ahora juntos, lo estarán mañana y pasado”. La frase rápidamente alimentó la expectativa por ver a las cuatro figuras compartiendo escena en una producción que promete dar que hablar.

Por el momento, no trascendieron precisiones sobre el concepto del videoclip ni sobre el tema musical que acompañará la producción. Sin embargo, sí se confirmó que todos tendrán un rol activo dentro del proyecto. “No sé de qué viene el tema, pero van a actuar los cuatro”.

La presencia de Lionel Messi y Rodrigo De Paul, dos referentes de la Selección Argentina, junto a una figura histórica de la televisión como Susana Giménez, marca un cruce poco habitual entre mundos que suelen transitar caminos distintos. Esa mezcla es uno de los factores que más interés genera alrededor del lanzamiento.

En este contexto, Tini Stoessel vuelve a apostar por una propuesta de alto impacto que trasciende lo musical. La artista viene consolidando su carrera con proyectos que logran instalarse rápidamente en la agenda mediática y este nuevo videoclip aparece como un paso más en esa construcción.

Mientras el rodaje continúa en Miami y el hermetismo se mantiene, el proyecto sigue sumando expectativa entre los seguidores de cada figura involucrada. La presencia conjunta de estos nombres ya instaló el tema en redes y todo indica que el estreno tendrá una repercusión inmediata apenas vea la luz.