El regreso de Mariano Martínez a la cartelera porteña no pasó desapercibido. En el debut de Ni media palabra, obra que también protagonizan El Bicho Gómez y Nicolás Cabré, el actor no solo acaparó miradas por su trabajo sobre el escenario, sino también por su presente sentimental.

En plena noche de estreno en calle Corrientes, Mariano Martínez llegó acompañado por sus hijos, Milo, Olivia y Alma, pero hubo un detalle que captó toda la atención: se mostró por primera vez en público junto a Melina, su nueva pareja.

Tomados de la mano y con gestos de complicidad, el actor y la joven cordobesa confirmaron así los rumores que venían circulando desde hace meses. La aparición no solo fue ante los flashes, sino también frente a su círculo íntimo, ya que la familia de Mariano Martínez estuvo presente en la función.

Según trascendió, el vínculo entre Mariano Martínez y Melina habría comenzado a principios de año en Córdoba, durante la temporada de verano. En ese contexto, fueron vistos en distintas salidas, lo que alimentó las versiones de romance.

Uno de los lugares donde no pasaron inadvertidos fue el boliche Zebra, donde, de acuerdo a testigos, se los vio muy cerca. “Se fueron juntos y de la mano”, comentaron en aquel momento quienes coincidieron con ellos en el lugar.

También compartieron una cena en La Parrilla del Lago, un clásico cordobés. Allí, un detalle despertó aún más intriga: llegaron acompañados por niños, lo que generó especulaciones sobre el entorno familiar de Melina.

Sobre la joven se sabe poco. Melina es oriunda de Córdoba y mantenía un perfil activo en redes sociales, aunque tras la difusión de su relación con Mariano Martínez, decidió poner su cuenta privada, aumentando el misterio.

En el plano sentimental, el actor viene de varias relaciones mediáticas. Tras su separación de Camila Cavallo en 2020, luego de cuatro años y una hija en común, estuvo en pareja con Triana Ybañez durante más de dos años. Más recientemente, tuvo un breve vínculo con Daniela Soledad Stabile, conocida como Luva, que no prosperó.