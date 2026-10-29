El rapero argentino T&K se presentará el sábado 31 de octubre en Neuquén, en el marco de su agenda de conciertos de 2026. El artista llegará a Mood Live, ubicado en Ministro González 40, con un espectáculo previsto para las 21 y apertura de puertas a las 19.

El regreso a la capital neuquina se produce después de su participación en Cosquín Rock 2026 y de la presentación de sus trabajos recientes, M.A.L y Classicos en vivo. La fecha forma parte de una agenda que también contempla actuaciones en Buenos Aires y Córdoba.

Las entradas ya se encuentran disponibles a través de ProTickets y en la boletería de Mood Live. El espectáculo será apto para todas las edades.

T&K vuelve a Neuquén después de una trayectoria ligada al rap

La visita tiene un antecedente particular: Neuquén es una de las ciudades que acompañó el crecimiento artístico y discográfico de T&K a lo largo de los años. Por eso, la nueva presentación representa otro reencuentro con el público que siguió sus distintas etapas musicales.

Detrás del nombre artístico T&K está Matías Salvatierra, también conocido como Ill Mati. En su faceta de productor utilizó anteriormente el seudónimo Uzetaele y actualmente trabaja bajo el nombre ILL.

Su recorrido comenzó a ganar reconocimiento dentro de la escena del hip hop en español con Writing Classics, publicado en 2014. El álbum recuperó referencias de la llamada golden era del hip hop y se convirtió en uno de los trabajos que marcaron su identidad artística.

Los discos que marcaron la carrera de T&K

Después de Writing Classics, el músico amplió su discografía con diferentes producciones que consolidaron su presencia en el rap latinoamericano.

Entre sus trabajos se encuentran:

Writing Classics (2014).

1993 - The Lost Tapes (2017).

El Libro Negro (2018).

Frio Espero (2021).

A través de estos lanzamientos, T&K construyó una audiencia que acompañó tanto sus producciones musicales como sus proyectos en vivo.

Su trayectoria también tuvo momentos importantes fuera del estudio. En 2021 llegó por primera vez al Estadio Obras, en 2023 realizó su primera gira por España y cerró ese año con una presentación de su discografía junto a una orquesta sinfónica en el Teatro Coliseo.

Cómo seguir las novedades de T&K

Quienes quieran conocer más sobre los próximos lanzamientos, conciertos y proyectos del artista pueden seguir sus canales oficiales.

T&K comparte novedades de su carrera y material musical en Instagram, YouTube y Spotify.

Con su regreso a Neuquén, el rapero suma una nueva fecha a su agenda de 2026 y vuelve a una ciudad vinculada con distintas etapas de su recorrido artístico. El encuentro será el sábado 31 de octubre en Mood Live, con entradas disponibles para el público.