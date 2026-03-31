Veinticinco años después de aquella primera vez, Tamara Paganini volvió a cruzar la puerta de Gran Hermano y la escena tuvo algo más que nostalgia. Su ingreso no funcionó solo como un guiño a la historia del reality, también movió el aire dentro de la casa en una noche que ya venía cargada por la eliminación y que terminó girando hacia otro foco.

La ex participante apareció como reemplazo de Mavinga, que días atrás había decidido abandonar la competencia, y su regreso fue presentado como el de una figura inevitable para entender el ADN del programa. No se trató de una entrada más: para muchos, Tamara Paganini representa una parte central de la memoria de Gran Hermano, de esas que todavía siguen vivas en el recuerdo del público.

Antes de entrar, Santiago del Moro la recibió en el estudio y le dio marco a una vuelta que hasta hace muy poco parecía improbable. La emoción por regresar convivió con una energía distinta, más filosa, casi desafiante, que Tamara dejó en claro apenas tuvo que definir con qué actitud pensaba encarar esta nueva experiencia dentro del juego.

Fue ahí cuando soltó la frase que marcó el tono de su reaparición. "La casa es mía y el resto son solo ocupas". Con esas palabras, Tamara Paganini no solo se plantó frente a los jugadores actuales, también recuperó algo de aquella personalidad frontal que la convirtió en una de las figuras más recordadas de la primera edición del formato.

Después, la producción reforzó ese puente entre pasado y presente con un video que repasó algunos de sus momentos más emblemáticos dentro del reality. La secuencia terminó de cargar de sentido su vuelta, porque mostró a la misma participante que años atrás había atravesado 112 días de encierro y que ahora regresaba con otra edad, otra historia y el mismo peso simbólico dentro del universo GH.

La puerta principal se abrió y Tamara Paganini entró acompañada por Sasha, su oveja de peluche, un objeto inseparable de aquella experiencia inicial. Ese detalle terminó de redondear una escena muy potente para el programa, porque no fue solo una participante entrando a jugar: fue una figura clásica reingresando con señales muy reconocibles de su propia historia dentro del reality.

Ya instalada en la casa y luego de recorrer su nuevo espacio, fue convocada al confesionario para hablar de lo que estaba sintiendo en ese primer contacto con el juego. Su regreso volvió a activar recuerdos, tensión y expectativa en partes iguales. En una edición donde todo cambia rápido, la entrada de Tamara Paganini logró algo difícil: correr el eje de la gala y dejar la sensación de que, desde ahora, la casa volvió a tener una presencia capaz de alterar el tablero.