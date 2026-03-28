La historia entre Santiago Martínez y Emily Ceco sumó un nuevo episodio que volvió a conmocionar al mundo del espectáculo. Tras haber sido condenado a 15 años de prisión por tentativa de femicidio, privación ilegal de la libertad y lesiones reiteradas, el exparticipante de Love is Blind rompió el silencio desde la cárcel con un mensaje que generó fuerte impacto.

A través de un descargo en redes sociales, Santiago Martínez cuestionó el fallo judicial y dejó en claro su postura frente a las acusaciones. “Lo primero que quiero decir es que no justifico la violencia de ninguna manera y fui el primero en reconocer mi error y pedir disculpas en privado”, expresó, en un intento por marcar distancia de los hechos más graves.

Sin embargo, el mensaje tomó un tono más contundente cuando se refirió directamente a la causa por la que fue condenado. “Hoy públicamente me hago cargo de lo que sí hice”, escribió, aunque negó rotundamente haber intentado asesinar a Emily Ceco, una de las imputaciones más delicadas del expediente.

En ese sentido, el ex participante del reality apuntó contra el entorno mediático y legal de la denunciante. “No me voy a hacer cargo de intentar matar a la mujer que amaba. Todo eso fue infundado y creado por el circo mediático de Roberto Castillo y compañía”, sostuvo, elevando aún más la tensión en el caso.

Además, Santiago Martínez aseguró que hubo irregularidades en el proceso judicial. Según sus palabras, existió “una ampliación de la denuncia con firma falsa que ya fue peritada”, lo que, de acuerdo a su versión, pondría en duda parte de la causa en su contra.

Lejos de bajar el tono, también cuestionó el rol de los peritos y la gravedad de las lesiones denunciadas por Emily Ceco. “Los peritos dijeron en sus informes que fueron lesiones leves, jamás hubo peligro de muerte y ella siempre estuvo libre de hacer lo que quisiera”, afirmó.

El condenado insistió en que nunca ejerció control ni manipulación sobre la joven, desmintiendo así uno de los puntos centrales de la acusación. “Jamás ejercí la manipulación y el control que dicen. Eso es mentira”, lanzó, dejando en claro su postura frente a la Justicia.

Por último, Santiago Martínez se mostró esperanzado en revertir la situación judicial. “Hoy toca silencio y esperar que la Justicia en algún momento me juzgue con pruebas reales y no basándose en un relato”, concluyó, mientras el caso de Emily Ceco sigue generando debate público.