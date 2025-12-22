En 2016, de manera sorpresiva y sin demasiadas explicaciones, Tan Biónica anunció su separación a través de un comunicado oficial. El impacto fue inmediato: la banda atravesaba un gran momento artístico, venía de lanzar su tercer álbum de estudio y mantenía una fuerte conexión con el público. La noticia dejó a miles de seguidores desorientados y con una sola pregunta: qué había pasado puertas adentro.

Durante años, el silencio fue casi absoluto. Chano Charpentier, Bambi Charpentier, Sebastián Seoane y Diego Lichtenstein no volvieron a mostrarse juntos, ni siquiera en eventos públicos. El distanciamiento fue tan profundo que incluso los hermanos Chano y Bambi tardaron mucho tiempo en recomponer su vínculo, alimentando aún más los rumores y las especulaciones.

Con el regreso de Tan Biónica, el lanzamiento de un nuevo disco y una gira que los llevará por todo el país, finalmente apareció la verdad. En una entrevista con Migue Granados, Chano Charpentier habló sin filtros y asumió su responsabilidad en la ruptura del grupo, algo que nunca antes había hecho públicamente.

“Yo ocupaba un lugar importante en las cosas buenas, pero también en las malas”, reconoció el cantante. Según explicó, el desgaste fue mutuo: él se hartó del grupo y el grupo se cansó de él. En ese contexto, admitió que se había vuelto una figura demasiado central, algo que terminó afectando la dinámica interna de la banda.

Con una autocrítica contundente, Chano confesó que atravesaba un momento personal muy oscuro. Aseguró que buscaba constantemente la exaltación propia por encima de sus compañeros y que recién con el tiempo entendió que su verdadero crecimiento se daba cuando el resto brillaba. En aquel entonces, esa mirada estaba completamente distorsionada.

El quiebre definitivo ocurrió antes de un show en México. Tras participar en un reality en Nueva York, debía reencontrarse con la banda para tocar en un festival. Él viajó, pero el resto del grupo no. Ese fue el punto de no retorno que precipitó el comunicado que anunció el final de Tan Biónica.

Con el paso de los años, Chano Charpentier entendió que sus compañeros tenían razón. Reconoció que estuvo enojado, que culpó a los demás y que recién con el tiempo pudo ver sus propios errores. Incluso admitió que nunca pidió perdón formalmente a todos, algo que hoy considera una deuda pendiente.

Este testimonio marca un antes y un después en la historia de Tan Biónica. No solo porque explica el motivo real de la separación, sino porque muestra a un Chano más maduro, dispuesto a hacerse cargo del pasado mientras celebra un presente de reconciliación, música nueva y escenarios compartidos.