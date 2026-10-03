PH: Podemos Hablar quedará fuera de la pantalla de Telefe este sábado 3 de octubre, poco después de haber regresado a la televisión tras dos temporadas de ausencia. El programa conducido por Andy Kusnetzoff no tendrá una nueva entrega durante el fin de semana y su horario será ocupado por una transmisión especial que alterará la programación habitual de la señal.

La decisión de Telefe está relacionada con el partido amistoso que disputarán la Selección Argentina y Burkina Faso desde las 21 en el estadio Monumental. El canal concentrará su pantalla en el encuentro correspondiente a la fecha FIFA y preparó una cobertura que comenzará antes del inicio del partido y continuará una vez terminado, dejando sin espacio al ciclo de entrevistas.

De esta manera, la modificación no se limitará únicamente a los 90 minutos de juego. Telefe tiene previsto incluir la previa, la transmisión completa del encuentro y posteriormente el análisis de lo ocurrido en la cancha. Esa extensión hará que la cobertura deportiva ocupe directamente la franja de los sábados por la noche en la que habitualmente aparece Andy Kusnetzoff con PH: Podemos Hablar.

La ausencia generó interrogantes debido a que PH había retomado recientemente uno de sus históricos lugares dentro de la programación del canal. Después de permanecer dos temporadas fuera del aire, el formato volvió con sus tradicionales encuentros entre invitados provenientes del espectáculo, el deporte y otros ámbitos. Sin embargo, hasta el momento no existe información que indique que esta pausa signifique una suspensión definitiva.

El cambio, según la información disponible, afectará solamente a la entrega prevista para este sábado. Tampoco se conoció todavía quiénes serán los invitados que participarán cuando Andy Kusnetzoff vuelva a ponerse al frente del programa. En la última emisión estuvieron Miguel Ángel Solá, Sofi Martínez, Sabrina Rojas, Yanina Zilli y Flavio Azzaro.

Los movimientos dentro de la grilla de Telefe continuarán durante los primeros días de octubre. Para el martes 6 está prevista otra cobertura especial por el amistoso entre Argentina y Benín, programado para las 20 en el Monumental. Debido a esa transmisión, MasterChef Celebrity tampoco tendrá su emisión habitual y la señal volverá a priorizar el compromiso deportivo.

Así, la salida momentánea de PH: Podemos Hablar no representa, con los datos conocidos hasta ahora, el final de su regreso a Telefe. Andy Kusnetzoff deberá esperar para reencontrarse con la audiencia mientras el canal adapta su programación a los partidos de la Selección Argentina, que durante esos días pasarán a ocupar el centro de su pantalla.