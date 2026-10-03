La delicada internación de Daniel Osvaldo volvió a poner al exfutbolista en el centro de la atención y, en medio de las distintas versiones sobre su situación, apareció un dato hasta ahora desconocido relacionado con Jimena Barón. Fue Yanina Latorre quien recordó un episodio ocurrido durante la cuarentena y dio una explicación sobre aquel acercamiento entre los expareja.

Al referirse al estado de Dani Stone, la conductora vinculó su situación actual con distintos aspectos de su pasado y lanzó fuertes afirmaciones sobre sus hábitos. “Esto viene por el tabaco, la droga, el alcohol y andá a saber en las condiciones que vivía. Él había ganado mucho plata. Lo cierto es él que entró muy grave, lo ayudó su familia, que triste terminar así”, sostuvo Latorre al hablar del cuadro que atraviesa.

Las versiones alrededor de Daniel Osvaldo también provocaron la reacción de su familia, que salió públicamente a responder algunas de las informaciones difundidas durante los últimos días. Entre los puntos que sus allegados rechazaron se encontraba la afirmación de que el exjugador estuviera en “estado de indigencia”, mientras continúa atravesando un momento complejo de salud y permanece acompañado por su entorno.

En ese contexto, Latorre introdujo una historia que involucró directamente a Jimena Barón y que se remontaba a la pandemia. “A mí me contaron que cuando Jimena Barón lo fue a ver en la cuarentena ¿se acuerdan? A una casa en Banfield… Me dicen que ella fue porque él tenía un montón de cosas de Jimena que no se las devolvía, ella las habría recuperado y después se fue”, aseguró.

De acuerdo con esa versión, la presencia de Jimena Barón en aquella propiedad no habría estado relacionada con una reconciliación sentimental, sino con la intención de recuperar pertenencias que todavía estaban en manos de Daniel Osvaldo. La información aportada por Latorre plantea así una explicación diferente para aquel encuentro entre los expareja, aunque se trata del relato que la conductora aseguró haber recibido de terceros.

La panelista también se refirió a las supuestas condiciones actuales del exfutbolista y volvió a lanzar cuestionamientos sobre su situación personal. “Vive en una casa alquilada... no sé dónde, no tiene prepaga. Después de toda la soberbia, ¿se acuerdan cuando en el 2024 hizo un videíto haciéndose la víctima después de un episodio de violencia de género que tuvo”. Sus declaraciones sumaron así un nuevo capítulo a las versiones que circulan mientras Osvaldo continúa internado.