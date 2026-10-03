Las tortillas de la gala de beneficios y los pastéis de atún de la última chance pusieron a prueba a los participantes de MasterChef Celebrity con objetivos distintos. Mientras Sebastián Presta y Hernán Coronel se destacaron en la disputa por las medallas, Rocío Robles consiguió el plato que le permitió evitar la eliminación. Entre ambas pruebas, las combinaciones elegidas fueron decisivas para convencer al jurado.

Carne y vegetales frente a una audaz mezcla de queso y un aderezo bautizado "chimiriqui" rompieron los esquemas de la noche. Estas potentes combinaciones, elaboradas por Sebastián Presta y Hernán Coronel respectivamente, lograron superar una barrera caótica. Sus elecciones demostraron que la intuición pura frente a las hornallas puede vencer cualquier técnica de manual.

Semejante creatividad culinaria surgió en un escenario completamente hostil para los participantes. Un impiadoso semáforo interrumpía las cocciones en las cocinas, obligando a retirar sartenes del fuego o paralizar las acciones por completo. Sostener el punto exacto de la carne y la textura ideal de la masa requirió una precisión milimétrica para evitar platos arruinados por estas pausas.

Esa capacidad analítica para sortear imprevistos coronó la elaboración de proteína y vegetales del actor. Germán Martitegui lo definió como un “cocinero intuitivo” al otorgarle la codiciada presea dorada. Inmediatamente, el comediante llevó el premio hacia su pecho y agradeció ante todo el estudio: “Se la dedico a mis hijastres que me están mirando”.

Simultáneamente, la fórmula del misterioso "chimiriqui" le garantizó la plata al carismático líder de Mala Fama. Tras festejar bailando eufóricamente entre las estaciones, el músico no ocultó su profunda emoción por el audaz logro. Conmovido por la degustación, lanzó: “se la dedico a mi familia entera pero por sobre todo a mis nietas, que son más que mis nietas, son como mis hijas”.

Estas elaboraciones vencedoras consiguieron imponerse sobre otras ejecuciones muy destacadas que también soportaron la tensión del sistema de luces. Josefina Ansa, Karina Mazzocco y Elizabeth Vernaci quedaron apenas a un paso de la gloria, aunque sin alcanzar la contundencia de los dos ganadores. La exigencia de MasterChef Celebrity quedó fijada en lo más alto del estándar televisivo.

Rocío Robles también consiguió una ventaja en MasterChef Celebrity gracias a una preparación con un toque picante. En el desafío de elaborar pastéis de atún, una especialidad de Cabo Verde similar a una empanada, la periodista acompañó la masa rellena de pescado, cebolla y condimentos con una salsa de ají y tabasco. Aunque los chefs le señalaron aspectos para mejorar, eligieron su propuesta como la mejor de esa noche. El reconocimiento le permitió evitar la próxima gala de eliminación y por eso su plato también es de lo más destacado de la semana.

Este nivel de riesgo gastronómico en una instancia tan temprana anticipa una competencia sumamente feroz. Las preparaciones galardonadas no solo aseguraron ventajas estratégicas para la próxima ronda, sino que reconfiguraron las expectativas de los chefs. Desde ahora, los participantes de MasterChef Celebrity saben que apostar por mezclas arriesgadas será la llave maestra para asegurar su continuidad.