La condena a 15 años de prisión contra Santiago Martínez marcó un antes y un después en la causa, pero no logró disipar del todo la preocupación que rodea al caso. En ese contexto, Emily Ceco volvió a tomar la palabra y expuso un dato que la impactó profundamente.

Al referirse a los informes psicológicos incorporados al expediente, la joven puso el foco en una conclusión que la dejó en estado de alerta. En ese marco, Emily Ceco afirmó: “El informe decía que podía volver a hacerlo”, una frase que, lejos de quedar en lo técnico, abrió un escenario inquietante.

Ese resultado no solo fue relevante dentro de la investigación, sino que tuvo un efecto inmediato en su cuerpo. Al recordar el momento en que leyó esas palabras, Emily Ceco confesó: "Me empezó a temblar todo", describiendo con claridad la angustia que le generó ese diagnóstico.

Según detalló, los peritajes no se limitaron a analizar el hecho puntual, sino que avanzaron sobre características más profundas del perfil de Santiago Martínez. En ese análisis se habrían identificado rasgos asociados a conductas agresivas, controladoras y manipuladoras, elementos que suelen ser considerados indicadores de riesgo en este tipo de casos.

Para la víctima, estas conclusiones no solo ayudan a comprender lo ocurrido, sino que también refuerzan la preocupación por lo que podría suceder a futuro. La posibilidad de reincidencia, planteada en el informe, aparece como uno de los aspectos más delicados dentro de todo el proceso judicial.

Más allá del fallo que estableció la pena, el eje también se trasladó hacia la prevención. En ese sentido, los estudios psicológicos cumplen un rol clave, ya que permiten detectar patrones de comportamiento que podrían anticipar nuevas situaciones de violencia.

El testimonio de Emily Ceco vuelve a poner en discusión la importancia de estos informes dentro de la Justicia. No se trata solo de reconstruir un hecho, sino de entender si existen condiciones que puedan derivar en nuevos episodios similares.

En ese marco, sus palabras no solo reflejan el impacto personal de lo vivido, sino que también dejan abierta una preocupación que excede el caso individual. Incluso con una condena firme, las conclusiones del informe siguen resonando como una advertencia difícil de ignorar.