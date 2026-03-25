La Justicia condenó a 15 años de prisión a Santiago Martínez por el intento de femicidio contra su expareja, Emily Ceco, en un fallo que cierra un juicio atravesado por testimonios impactantes y una fuerte repercusión pública.

El caso, que conmocionó al mundo del espectáculo, tuvo como eje un episodio ocurrido en febrero de 2025, cuando el acusado atacó con extrema violencia a la joven, llegando a estrangularla con la intención de matarla, según quedó acreditado durante el proceso.

El relato de la víctima fue determinante. Durante el juicio, reconstruyó una relación marcada por agresiones físicas y psicológicas, que se intensificaron con el tiempo hasta derivar en el intento de asesinato.

La causa tuvo una amplia visibilidad no solo por la gravedad de los hechos, sino también por el vínculo entre ambos: se habían conocido en el reality Love is Blind, lo que expuso públicamente una historia que terminó en violencia extrema.

El fallo judicial marca un cierre para el proceso penal, pero vuelve a poner en foco la problemática de la violencia de género y sus escaladas, en un caso que impactó tanto por su contexto mediático como por la crudeza de los hechos.