Gladys la Bomba Tucumana vivió un momento de enorme preocupación después de sufrir el robo de su celular cuando llegaba a su negocio. La artista no solo quedó afectada por el episodio de inseguridad, sino también por todo lo que perdió dentro del teléfono.

El primero en contar lo ocurrido fue Ángel de Brito, quien recibió un mensaje de la cantante y decidió alertar públicamente a quienes pudieran recibir comunicaciones extrañas desde su número. “Le robaron el celu, así que cuidado si reciben un mensaje de la Bomba”, advirtió el conductor en su ciclo de streaming.

La preocupación de Gladys la Bomba Tucumana tenía que ver con la posibilidad de que alguien intentara usar su línea o escribirle a sus contactos. Por eso, le pidió ayuda a De Brito para avisar lo que había pasado y evitar cualquier confusión.

En el mensaje que le envió al periodista, la artista explicó cómo estaba manejándose después del robo. “Amigo, ¿Cómo estás? Me robaron el celu. Te cuento por si respondiste, lo cambié por uno horrible por el momento y no veo los WhatsApp”, escribió, dejando en claro que estaba incomunicada y con un teléfono provisorio.

Más allá del mal momento por el arrebato, lo que más lamentó fue la pérdida de información personal. Gladys la Bomba Tucumana contó que no pudo recuperar lo que tenía guardado y resumió su angustia con una frase contundente: “Se me borró todo lo que tenía en el celu, perdí todos los chats”.

El episodio ocurrió en una situación cotidiana, cuando la cantante estaba llegando a su comercio. Según relató ella misma, el robo fue inesperado y la dejó completamente descolocada: “Llegando a mi negocio, me robó un chico que vendía servilletas. Cualquiera”.

La Bomba Tucumana vivió un momento crítico.

La noticia generó preocupación entre sus seguidores, especialmente por el riesgo de que el teléfono pudiera ser usado para enviar mensajes en su nombre. En ese contexto, el aviso público funcionó como una manera de prevenir a su entorno y de dejar claro que no estaba manejando sus comunicaciones habituales.

El robo dejó a Gladys la Bomba Tucumana entre la bronca y la preocupación, no solo por el celular perdido, sino también por el riesgo de que alguien pudiera usar su número para contactar a su entorno.