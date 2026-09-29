Cecilia Milone llevó su conflicto con Nito Artaza a la Oficina de Violencia Doméstica, según informaron en Intrusos. La actriz presentó una denuncia por presunto hostigamiento y violencia doméstica a raíz de las referencias que su exmarido hizo sobre ella en televisión y en su espectáculo; en mensajes atribuidos a Milone, además, expresó que tiene miedo.

La presentación se conoció a partir de un texto que la artista les habría enviado a personas de su círculo cercano. Allí relató cómo atravesó los días previos y vinculó su decisión con la exposición mediática del conflicto: “Llevo unos días muy difíciles. Este fin de semana casi no formó, fui y vine de la oficina de violencia doméstica para denunciar a Nito por el hostigamiento en televisión”.

Según se explicó en el programa, Nito Artaza incluye en Argenmatch (Amor argento), el espectáculo que estrenó en agosto con Miguel Ángel Cherutti, referencias a su historia con Cecilia Milone. También se mencionó a Chico Novarro, con quien la actriz había contado que mantuvo una relación. Los comentarios posteriores del humorista en entrevistas habrían sido otro motivo de su malestar.

Cecilia Milone cuestionó especialmente la forma en que Artaza habló del distanciamiento entre ambos: “Me cayó mal que en una nota dio a entender que el contacto cero es de mutuo acuerdo. Necesito que la vida me devuelva la normalidad, aunque no tengo demasiadas esperanzas. La jueza le va a prohibir nombrarme o filtrar cosas a la prensa. Si lo hace, va directo a una causa penal. Estoy cansada y tengo miedo”. Su referencia a una posible prohibición no confirma que esa medida ya haya sido dictada.

Qué se sabe de la denuncia a Nito Artaza

Adrián Pallares señaló en Intrusos que la causa está bajo secreto de sumario. Los detalles de la presentación y las eventuales medidas judiciales no se conocen públicamente. Lo difundido hasta ahora son los mensajes atribuidos a Cecilia Milone y el relato televisivo sobre la denuncia, mientras las actuaciones formales permanecen fuera del alcance del público.

La declaración de Nito Artaza que provocó una de las objeciones de Milone había sido hecha antes de que trascendiera la denuncia. Al referirse al vínculo con su exesposa, dijo: “Hace más de tres años que no sé cómo será su vida. Tenemos contacto cero porque fue una decisión de ella, hace mucho tiempo. Me pasé la vida tratando de entenderla y se me pasó la vida”.

El punto de mayor tensión pasó de las alusiones públicas al planteo que Cecilia Milone decidió llevar ante la Oficina de Violencia Doméstica. Nito Artaza sostuvo en aquella entrevista su versión sobre el contacto cero; ella cuestionó esa lectura y pidió que deje de mencionarla. Queda por conocerse si la Justicia adoptará alguna medida respecto de esas apariciones públicas.