El estado de salud de Daniel Osvaldo volvió a generar preocupación luego de que se conocieran nuevos detalles sobre la internación que atraviesa. En Puro Show, Fernanda Iglesias reconstruyó cómo comenzó el cuadro y explicó cuál es actualmente la situación del exfutbolista, que permanece en terapia intensiva.

Según contó la panelista, todo comenzó con un dolor en la zona de las costillas que Osvaldo inicialmente interpretó como una molestia muscular. Sin embargo, el malestar se prolongó durante aproximadamente quince días y luego aparecieron otros síntomas. "Estuvo quince días con ese dolor, hasta que empezó a subirle la fiebre, empezó a tener transpiración nocturna, mucho más dolor", relató.

Ante el empeoramiento, el exjugador acudió al Hospital de Llavallol, donde los médicos detectaron un empiema, una acumulación de líquido infectado en el espacio que rodea los pulmones. Iglesias explicó que la infección había provocado además un derrame pleural y que fue necesario intervenirlo para drenar el líquido y comenzar a estabilizarlo.

El cuadro requirió posteriormente un traslado al Hospital del Bicentenario de Monte Grande, debido a la necesidad de contar con una atención de mayor complejidad. "Él ahora está lúcido, está en terapia, está comiendo sin oxígeno, pero es un paciente que me dicen que podría estar tranquilamente en una habitación común. Lo tienen ahí para controlarlo", aseguró Iglesias.

La periodista también explicó que los médicos todavía intentan determinar qué provocó una infección de semejante magnitud. En ese sentido, se realizaron distintos estudios y cultivos, mientras se analiza si existe alguna enfermedad de base que pueda haber afectado las defensas de Osvaldo. "Él no tiene defensas, por eso se le produce esta infección", afirmó la panelista al referirse a la información que recibió.

Otro aspecto mencionado durante el programa fue el supuesto vínculo entre el cuadro y los hábitos del exfutbolista. Iglesias sostuvo que recibió una explicación relacionada con su estilo de vida y mencionó "alcohol, excesos, sexo sin protección, un montón de cosas". De todos modos, los estudios médicos continúan y todavía no existe una confirmación sobre una enfermedad específica.

¿Cómo sigue Daniel Osvaldo?

A la situación sanitaria se suma la realidad económica de Daniel Osvaldo. Fernanda Iglesias señaló que actualmente no cuenta con obra social ni prepaga y que sus hermanos están colaborando tanto con los gastos como con su cuidado. Ángel de Brito también había informado que uno de ellos intervino para ayudar con el traslado entre los distintos centros médicos.

Mientras permanece internado, Daniel Osvaldo continúa bajo vigilancia médica por el proceso infeccioso y el derrame pleural. Nancy Duré planteó además que la ausencia de cobertura médica pudo haber influido en la demora para consultar. Por ahora, la evolución es seguida de cerca y los profesionales aguardan nuevos resultados para establecer cómo continuará su tratamiento.