El gesto de Nicole Neumann dijo más que cualquier respuesta al aire. En pleno programa de streaming, la conductora quedó descolocada cuando Juan Otero aprovechó una confusión mínima para lanzarle una chicana con el nombre de Pampita, una referencia que todavía genera ruido cada vez que aparece en escena.

El momento se dio en Solo con Niki, mientras la charla venía con tono relajado entre los integrantes del ciclo. Nicole Neumann quiso dirigirse al hijo de Florencia Peña, pero se confundió con su nombre y trató de salir del paso con humor. “Te cambiamos el nombre”, le dijo, entre risas, sin imaginar que la devolución iba a ponerla en aprietos.

Juan Otero no dejó pasar la oportunidad y respondió con una frase que cambió el clima por unos segundos. “No, no pasa nada, Pampita”, lanzó, con una sonrisa que dejó claro el tono de cargada, pero que igual alcanzó para incomodar a la modelo frente a todos los presentes.

La reacción fue inmediata. Nicole Neumann primero quedó sorprendida, como si no esperara que la comparación apareciera en ese contexto, y después intentó acomodarse desde la risa. “¿Pero por qué? Yo te dije el nombre... no bueno, no la voy a empeorar, chicos”, contestó, consciente de que cualquier palabra de más podía alimentar todavía más el momento.

El intercambio no pasó a mayores, pero la incomodidad ya había quedado expuesta. La mención a Pampita tocó una fibra reconocible para quienes siguieron durante años la historia pública entre ambas modelos, marcada por comparaciones, tensiones mediáticas y un recorrido compartido dentro del ambiente del espectáculo.

Al notar la reacción de la conductora, Juan Otero buscó desactivar cualquier lectura más picante y suavizó el cruce con una frase afectuosa. “Te amo, te amo”, le dijo, intentando dejar claro que el comentario había sido parte del juego del programa y no una provocación real.

De todos modos, el video empezó a circular rápido en redes sociales. Muchos usuarios se quedaron con la cara de Nicole Neumann apenas escuchó el nombre de Pampita, más que con la broma en sí. Lo que nació como una chicana liviana terminó convertido en uno de esos momentos televisivos donde una expresión alcanza para volver viral una escena.