Un incómodo momento vivido en el entorno de Moria Casán terminó convirtiéndose en uno de los temas más comentados de los programas de espectáculos. Los protagonistas fueron Amalia Díaz Guiñazú y el Dr. Guillermo Capuya, quienes quedaron envueltos en una fuerte discusión que habría incluido insultos y reproches delante de varios testigos.

La situación salió a la luz gracias a la información revelada por Santiago Sposato en Infama, donde detalló que el conflicto comenzó por una aparente confusión con un teléfono celular. Según relató el periodista, ambos tenían dispositivos prácticamente idénticos y el médico habría guardado por error el de su compañera en uno de sus bolsillos.

Cuando Amalia Díaz Guiñazú notó que no encontraba su celular, comenzó a preguntar entre los integrantes de la producción si alguien lo había visto. Fue entonces cuando Guillermo Capuya descubrió que tenía el aparato equivocado y se lo devolvió, asegurando que todo había sido un simple error.

Sin embargo, lejos de terminar allí, el episodio derivó en una fuerte reacción. De acuerdo con la versión difundida por Sposato, la periodista habría explotado de bronca y le lanzó una durísima frase al médico, calificándolo de “viejo c…”. El comentario generó sorpresa entre quienes presenciaron la escena.

Pero la polémica sumó otro capítulo cuando Natalie Weber contó en Intrusos que desde la producción manejaban una versión diferente. Según esa información, Capuya habría sujetado del brazo a su compañera y repetido un insulto en varias oportunidades, motivo por el cual ella habría respondido de manera agresiva.

Ante esas acusaciones, el médico negó rotundamente haber actuado de esa manera. Incluso, según explicó Daniel Ambrosino, el profesional sostuvo que había numerosas personas presentes y que las cámaras de seguridad podrían demostrar lo ocurrido realmente.

Más tarde, el propio Dr. Guillermo Capuya habló con Intrusos y reconoció que existió un enfrentamiento. “Ella tiene un celular igual al mío”, explicó al recordar el momento de la confusión. También confirmó que escuchó el insulto dirigido hacia él y admitió que eso provocó una discusión entre ambos.

A pesar del mal momento, el médico intentó bajarle el tono al conflicto. Señaló que el programa ya venía atravesando una jornada cargada de tensión y expresó su deseo de que el episodio quede atrás. Además, describió a Amalia Díaz Guiñazú como una persona “visceral” y aseguró que prefiere compartir espacios laborales donde predominen el respeto y la buena convivencia.