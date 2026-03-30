Hay momentos en los que la convivencia se rompe sin aviso y todo lo que venía contenido explota de golpe. Eso fue exactamente lo que ocurrió con Andrea del Boca, que quedó en el centro de la escena tras un cruce feroz con Solange Abraham que expuso una tensión que ya venía creciendo.

Lejos de cualquier perfil calmo, Andrea del Boca fue directo al hueso en plena discusión y apuntó sin filtros contra su compañera. “Gracias a vos tenemos la mitad del presupuesto porque vos no sabés jugar, no tenés idea, no tenés la más puta idea de este juego”, lanzó, marcando una diferencia clara en la forma de encarar la convivencia dentro de la casa.

El tono no se detuvo ahí. En medio del mismo intercambio, la actriz sumó una advertencia que dejó flotando una amenaza implícita: “Ojo porque vas a quedar mal, ojo porque a veces vuelve”. La frase cayó pesada y terminó de encender un clima que ya estaba cargado.

Del otro lado, Solange Abraham intentó defenderse y justificar su posición en medio de la tensión. “Todo eso es porque soy vegetariana, da una justificación mejor”, respondió, visiblemente incómoda ante la acusación. Sin embargo, el intento no alcanzó para frenar la escalada.

Con el conflicto ya desatado, Andrea del Boca redobló la apuesta y llevó el cruce a un nivel mucho más personal. “Porque nunca cocinaste para toda la casa, yo sí voy a cocinar para toda la casa. Vas a comprar como hizo Cinzia para vos y todo tu grupo. Andá a cagar, pelotuda”, disparó, dejando en evidencia que el problema ya excedía lo estratégico.

A partir de ese punto, el eje cambió y el descargo tomó otro rumbo. La actriz amplió su enojo y lo vinculó con su trayectoria, marcando una defensa cerrada de su trabajo. “La gente que subestima las telenovelas me rompe las pelotas, porque hay mucha gente que trabaja en las telenovelas”, expresó, elevando la discusión a un plano más amplio.

En esa misma línea, Andrea del Boca fue aún más contundente con quienes cuestionan su carrera. “Hablan de telenovelas como si ellos fueran los mejores trabajadores del mundo. Nunca trabajaron, nunca hicieron nada en su vida, lo único que hicieron fueron mantenidos y mantenidas”, agregó, sin bajar el tono.

Ya sin filtros y con el enojo completamente expuesto, cerró su postura con una declaración personal que terminó de marcar su posición dentro de la casa: “A mí nadie me mantiene, me mantengo con mi trabajo. Nunca tuve un marido que me bancara”. El episodio no solo dejó heridas abiertas, también reconfiguró el vínculo entre los participantes.