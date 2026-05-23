El futuro de MasterChef Celebrity volvió a instalarse en el centro de la escena luego de que Germán Martitegui y Damián Betular hablaran públicamente sobre la próxima edición del programa de Telefe. Aunque el ciclo todavía no fue confirmado oficialmente para 2026, ya empezaron a surgir rumores sobre posibles bajas dentro del emblemático jurado.

Todo comenzó cuando Donato De Santis dejó abierta la posibilidad de alejarse del formato durante la última final emitida. Esa declaración encendió las alarmas entre los fanáticos del programa y ahora fue Germán Martitegui quien sorprendió al admitir que también analiza dar un paso al costado después de tantos años ligado al reality gastronómico.

El chef explicó que participar de MasterChef Celebrity implica un desgaste enorme a nivel personal y profesional. “Te pone en pausa toda tu vida, tu familia, tu trabajo, son muchas horas y realmente no lo sé”, reconoció Martitegui, dejando en claro que todavía no tomó una decisión definitiva sobre su continuidad.

En medio de esas versiones apareció la palabra de Damián Betular, quien aseguró que todavía no hubo conversaciones oficiales con el canal sobre una nueva temporada. “No hemos hablado del tema desde que terminamos de grabar y no nos han llamado tampoco desde el canal para decirnos hay una fecha o guárdense estos meses”, contó el pastelero.

Las declaraciones de Betular alimentaron aún más las dudas sobre cuándo comenzaría realmente la producción de MasterChef 2026. Según deslizó, el calendario habitual podría modificarse y las grabaciones quizá no arranquen este año como muchos especulaban dentro de la industria televisiva.

A diferencia de sus compañeros, Damián Betular dejó en claro que le gustaría seguir formando parte del reality porque disfruta muchísimo del formato. Sin embargo, también explicó las complicaciones que implica asumir semejante compromiso laboral durante tantos meses consecutivos frente a las cámaras.

¿Se desarma el jurado de MasterChef?

“Siempre hay que coincidir, porque es un formato que dura 6 meses y si te va mal no te vas, como los participantes, vos estás toda la temporada”, comentó el chef pastelero, dando detalles sobre el intenso ritmo de trabajo que exige el programa más exitoso de cocina de la televisión argentina.

Por último, cuando le preguntaron sobre posibles reemplazos para el jurado histórico, Betular evitó polemizar y dejó una reflexión que rápidamente se viralizó. “Todavía no busquemos reemplazos si todavía no han dicho que no. Lo importante es que se haga con quien esté. Lo importante son los participantes. Después, como pasa en todas partes del mundo, va cambiando el jurado”, concluyó.