El conflicto entre Tessie Poza y Brian Sarmiento volvió a escalar tras la salida del exfutbolista de Gran Hermano Generación Dorada, donde dejó declaraciones que no pasaron desapercibidas. La situación generó una fuerte respuesta de su expareja, quien decidió contar su verdad sin filtros.

Todo comenzó cuando Brian Sarmiento participó del ciclo La Cumbre, conducido por Santiago del Moro, donde habló de los problemas económicos que atraviesa. “El tema con mis nenas es que yo no pude mantener los convenios que tenía cuando era futbolista y no lo supieron entender”, explicó, dejando en claro su postura.

Las palabras del exjugador no tardaron en llegar a oídos de Tessie Poza, quien desde Alemania reaccionó con firmeza en El ejército de la mañana. “Yo creo que si alguien está criando a mi hija no le voy a estar tirando mugre”, lanzó, visiblemente molesta por la exposición mediática.

Además, la mujer desmintió cualquier tipo de impedimento en el vínculo entre padre e hija. “Él no está bloqueado de mi teléfono. Me puede escribir o llamar”, aclaró, aunque también explicó por qué el contacto no se da con naturalidad en la actualidad.

En ese sentido, fue contundente al referirse a la distancia emocional: “Si vos no ves a tu hija por un año y medio, no le hablás y después la querés llamar, es normal que la nena diga ‘no quiero’”. Con esa frase, Tessie Poza dejó en evidencia su mirada sobre la relación.

Otro de los puntos que generó controversia fue el aspecto económico. La mediática aseguró que nunca recibió ayuda: “Ni Frida ni yo jamás nos beneficiamos de esta vida lujosa que Brian Sarmiento llevaba”, sostuvo, contradiciendo la imagen que él mostró durante años.

También apuntó contra el entorno del exfutbolista, especialmente su representante. “La primera la vi, patética. La segunda ni siquiera quise verla”, disparó, dejando en claro su malestar por las declaraciones externas en medio del conflicto.

Por último, Tessie Poza habló de su presente laboral y dejó una reflexión que resonó fuerte: “Trabajo medio turno, hago estética y limpio casas. Son mis tres trabajos”. A pesar de todo, cerró con una puerta abierta: espera que Brian Sarmiento “se arrepienta” y reconstruya el vínculo con sus hijas.