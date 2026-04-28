No hizo falta esperar demasiado para ver el tamaño del golpe. Apenas se confirmó la eliminación de Brian Sarmiento, las redes se llenaron de memes, festejos, bronca y acusaciones cruzadas por un resultado que muchos no esperaban. La salida de uno de los jugadores más ruidosos y determinantes de la temporada cambió de un segundo a otro el clima dentro y fuera de Gran Hermano.

La sorpresa creció porque la placa venía cargada y, en la previa, no pocos daban por hecho otro desenlace. Sin embargo, el mano a mano terminó favoreciendo a Yisela “Yipio” Pintos, que volvió a imponerse en un versus picante y dejó afuera a un competidor que, para bien o para mal, venía marcando buena parte de las discusiones, las alianzas y el pulso del programa.

Antes de llegar a ese desenlace, la noche ya había mostrado cómo se acomodaban las fichas. Franco Zunino fue el primero en bajar de placa, luego salió Danelik Galazán y después quedó a salvo Solange Abraham. Ahí se armó el cuadro que más morbo generaba, Brian Sarmiento frente a Yipio, dos jugadores enfrentados desde hace semanas, con un historial de choques, reproches y acusaciones que nunca terminó de enfriarse.

Cuando Santiago del Moro anunció que Brian Sarmiento debía abandonar la casa, el impacto fue inmediato y se vio clarísimo en las dos tribunas internas. De un lado hubo desolación, abrazos y caras largas. Del otro, gritos, corridas y una descarga de euforia imposible de disimular. La uruguaya celebró con todo, mientras varios de sus aliados reaccionaban como si hubieran ganado mucho más que una simple eliminación.

En paralelo, Twitter hizo lo suyo. El nombre de Brian empezó a circular con fuerza acompañado por videos, capturas, bromas y teorías de todo tipo. Algunos festejaron la caída de un jugador al que veían como provocador y excesivo. Otros lamentaron que se fuera uno de los que más contenido aportaba. Y una tercera oleada, probablemente la más ruidosa, salió a instalar la idea de fraude por cómo se dio el resultado final.

Lo concreto es que, con Brian Sarmiento afuera, la casa pierde a uno de los referentes más fuertes de su bloque. Eso no solo altera la convivencia diaria, también obliga a reacomodar estrategias, liderazgos y futuros enfrentamientos. Hay jugadores que quedan expuestos, otros que se agrandan y varios que ahora ya no tienen a quién esconderse detrás cuando llegue una nueva placa.

Por eso la eliminación no se agota en el impacto de una noche. La salida del exfutbolista abre una etapa distinta en Gran Hermano, porque se fue una figura que dividía, empujaba y ordenaba el juego desde el conflicto. Y cuando un personaje así desaparece de golpe, lo que viene después nunca suele ser tranquilo.