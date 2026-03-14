La relación entre Thiago Medina y Daniela Celis volvió a quedar en el centro de la escena mediática luego de un inesperado cruce público. Aunque ya no estarían juntos sentimentalmente, ambos decidieron continuar viviendo bajo el mismo techo por el bienestar de sus hijas gemelas, Laia y Aimé, una situación que hasta ahora parecía mantenerse en calma.

Sin embargo, la tranquilidad se quebró cuando Daniela Celis, conocida popularmente como “Pestañela”, participó de un streaming junto a Martín Cirio y Julieta Poggio. Durante la charla distendida, la influencer sorprendió con una serie de comentarios sobre su intimidad con Thiago Medina que rápidamente se viralizaron en redes sociales.

En medio de risas, Daniela Celis se refirió sin filtros a su experiencia con el padre de sus hijas. “Amo la p.. no podría vivir sin una... me pasó que encontré una muy buena, me enamoré de esa buena, tuve dos hijas con esa buena, y me cuesta soltar, ¿dónde encuentro una mejor si ya tengo una buena?”, expresó frente a Martín Cirio y Julieta Poggio, quienes reaccionaron sorprendidos.

Lejos de quedar ahí, la ex Gran Hermano continuó describiendo su experiencia con el joven. “No te das una idea, es una cosa que no podés creer”, lanzó entre risas, mientras Julieta Poggio se mostraba completamente atónita ante la confesión. El momento rápidamente se volvió viral y generó todo tipo de comentarios.

Pero lo que para muchos usuarios fue interpretado como un elogio público, para Thiago Medina resultó una invasión a su intimidad. El joven, oriundo de González Catán, decidió responder a través de sus redes sociales mientras se encontraba cocinando en la casa que aún comparte con Daniela Celis.

En un video dirigido a sus seguidores, Thiago Medina cuestionó la naturalidad con la que su ex pareja habló sobre su cuerpo. “Si una mujer habla de la ‘pi...’ está todo bien, pero si un hombre habla de la ‘con...’ es un pervertido o un desubicado”, expresó con evidente molestia.

El ex participante del reality también reflexionó sobre lo que considera un doble estándar social. “La mujer puede hablar tranquilamente y todos se callan. Me parece que estamos mal ahí”, agregó Thiago Medina, dejando en claro su postura frente al debate que se generó tras los dichos de Daniela Celis.

Antes de cerrar su descargo, Thiago Medina decidió involucrar a sus seguidores en la discusión. “¿Ustedes qué piensan? Dejen su mensaje ahí que los voy a estar leyendo”, comentó, abriendo la puerta a un intercambio con su comunidad mientras la polémica con Daniela Celis sigue creciendo en redes.