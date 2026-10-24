El presente de Thiago Medina volvió a generar preocupación entre sus seguidores después de que el exparticipante de Gran Hermano revelara que sufrió un nuevo accidente. Esta vez, el inconveniente se produjo mientras practicaba boxeo y terminó con una lesión que lo obligó a interrumpir el entrenamiento. A través de las redes sociales, el joven compartió una imagen que permitió conocer las consecuencias del episodio.

Lejos de tratarse de un choque de tránsito, como el que protagonizó en septiembre de 2025, el percance ocurrió durante una sesión de sparring. En medio de la práctica, Thiago Medina realizó un movimiento desafortunado que le provocó una dislocación de hombro. La situación quedó expuesta cuando decidió contar lo sucedido y mostrar cómo había quedado después del incidente.

El propio influencer fue quien explicó los detalles de lo ocurrido mediante una publicación en Instagram. “A veces el deporte te pone a prueba de la manera menos esperada. Empecé haciendo sparring y terminé con el hombro fuera de lugar”, escribió, al describir el momento en el que su entrenamiento tuvo un desenlace inesperado.

La imagen que compartió no tardó en llamar la atención de quienes siguen su día a día en las plataformas digitales. El nuevo contratiempo también generó comentarios por el antecedente médico que marcó su vida durante el último año, cuando debió atravesar una extensa recuperación después de un grave accidente en moto.

Sin embargo, Thiago Medina buscó evitar que la situación generara una alarma mayor y aclaró que la lesión no reviste gravedad. “Son cosas que pasan”, expresó, con un mensaje que apuntó a llevar tranquilidad y a dejar en claro que, pese al susto, mantiene una actitud positiva frente a lo sucedido.

En la misma publicación, el exconcursante del reality reafirmó sus ganas de continuar con sus objetivos personales. “Las ganas de seguir creciendo siguen intactas. Esto también es parte del camino. Está todo más que bien, no es nada de riesgo”, aseguró, al referirse al episodio que sufrió mientras entrenaba.

Thiago Medina otra vez en un accidente

El antecedente que explica la preocupación ocurrió el 12 de septiembre de 2025, cuando el joven chocó con su moto contra un automóvil en Moreno. El impacto le provocó heridas de gravedad, por las que debió ser operado y permanecer internado durante varias semanas. Su recuperación fue seguida de cerca por familiares, amigos y seguidores.

Desde entonces, el papá de las gemelas Aimé y Laia, junto a Daniela Celis, fue mostrando distintas etapas de su evolución. Ahora, con este nuevo accidente deportivo, Thiago Medina volvió a quedar en el centro de la escena, aunque sus propias palabras buscaron despejar los temores y transmitir que el episodio no representa un riesgo para su salud.