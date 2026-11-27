Tiago PZK confirmó públicamente sus deseos de convertirse en padre junto a La Joaqui durante el próximo año. En una entrevista brindada al canal de YouTube del creador de contenido Gabino Silva, el cantante urbano reveló que ambos conversaron sobre ampliar la familia y confesó su anhelo de tener un hijo varón.

Qué dijo Tiago PZK sobre sus planes de tener un hijo con La Joaqui

Consultado sobre su futuro personal, Tiago PZK aseguró que la paternidad forma parte de sus proyectos inmediatos y proyectó la llegada de su primer hijo para 2027.

Tiago PZK sorprendió al hablar de sus planes de ser papá con La Joaqui en 2027

«Quiero tener tres hijos», afirmó el artista durante la charla, antes de detallar el acuerdo que mantiene con La Joaqui, quien ya es madre de dos niñas: «El año que viene voy a tener a mi primer hijo, ya lo decidí, lo tengo en la mente. Me gustaría que sea varón, pasa que mi señora ya tiene dos nenas. También ella quiere tener un nene varón».

Cómo nació el vínculo entre Tiago PZK y La Joaqui en el ambiente del rap

Más allá de consolidar su noviazgo recientemente, Tiago PZK explicó que la conexión con la referente del RKT se remonta a los inicios de sus respectivas carreras musicales.

«Estoy en una relación reciente, pero no tan reciente. Hemos tenido un vínculo muy, muy lindo, nos conocimos por el mismo ámbito del rap», recordó el músico nacido en Monte Grande.

En ese sentido, relató una anécdota de la época en la que aún no había alcanzado la fama masiva: «Yo vivía en un kiosco en ese momento. Unos amigos compraron un fondo de comercio y tenían un kiosco en el Alto Palermo, eran mi point en Capital porque vivía en Monte Grande, dormía arriba de un freezer. Ahí empecé a hablar con ella».

El presente sentimental de la pareja y la confesión del cantante

A pesar de las controversias mediáticas que rodearon los primeros meses de la relación, Tiago PZK aseguró atravesar uno de los momentos más estables de su vida privada junto a La Joaqui.

«Estoy muy enamorado, muy feliz. Pensé que no me iba a enamorar así, estoy muy tranquilo. Me enamoran mucho la mentalidad de las personas, cuando saben lo que quieren, proyectan, trabajan, te inspiran», concluyó el cantante.