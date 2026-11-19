Un episodio inesperado alteró por unos instantes el desarrollo de uno de los shows más comentados del momento. María Becerra vivió una situación particular con Anto Pane durante su presentación en el Movistar Arena, cuando la mediática subió al escenario como parte de una de las sorpresas que la cantante preparó para el público. Lo que debía ser una participación breve terminó convirtiéndose en una escena que llamó la atención de todos.

El momento ocurrió durante la interpretación de “Sexo es moda”, una de las canciones que tiene una dinámica especial dentro del espectáculo. Allí, diferentes figuras del mundo del entretenimiento son invitadas a participar y desfilar sobre el escenario. En esta oportunidad, fue el turno de Anto Pane, quien se sumó a la propuesta y disfrutó de la experiencia frente a miles de espectadores.

Sin embargo, cuando llegó el momento de regresar detrás de escena, algo no salió como estaba previsto. La mediática se acercó a María Becerra, la abrazó y permaneció junto a ella durante más tiempo del esperado. Aunque la cantante intentó continuar con la dinámica habitual del espectáculo, Anto Pane no parecía tener demasiadas intenciones de abandonar el escenario.

La situación generó una reacción inmediata entre los presentes. Mientras algunos espectadores comenzaron a corear el nombre de la invitada al grito de “¡Anto, Anto, Anto!”, otros entendieron que la presentación debía continuar y empezaron a pedirle que bajara. De esta manera, María Becerra tuvo que intervenir para ordenar la situación y permitir que el show siguiera adelante.

Las imágenes del episodio no tardaron en circular por las redes sociales y despertaron todo tipo de comentarios. En el video se puede observar cómo la participación de Anto Pane se extiende más de lo previsto, mientras la artista debe retomar su performance. La escena, que tuvo algunos segundos de incomodidad, rápidamente se convirtió en uno de los momentos más comentados de la presentación.

Pero la historia no terminó allí. Después de lo sucedido, Anto Pane tomó dimensión de que quizás se había quedado demasiado tiempo junto a la cantante y decidió preguntarle directamente si había cometido algún error. “Perdón, ¿me quedé mucho en el escenario, no?”, expresó, dejando en evidencia cierta vergüenza por lo ocurrido.

María Becerra y el incómodo momento con Anto Pane

Lejos de mostrarse molesta, María Becerra respondió con una actitud distendida y buscó tranquilizarla: “Pero no pasa nada. Es así, hay que disfrutar. Gracias por lo que me dijiste, qué linda que sos”. La respuesta dejó en claro que, más allá del momento inesperado, no había existido un conflicto entre ambas. Por su parte, Pane terminó de expresar su entusiasmo con una frase contundente: “Amiga, nunca la pasé tan bien”.

El episodio se dio en el marco del Quimera Tour, la gira con la que María Becerra viene protagonizando una serie de presentaciones en el Movistar Arena. Durante los conciertos también participaron otras figuras conocidas, como Marta Fort, Eva De Dominici, Vero Lozano y Valentina Cervantes. Así, lo que comenzó como una invitación especial terminó regalando una escena espontánea que se viralizó y volvió a poner al espectáculo en el centro de las conversaciones.