El cumpleaños número 13 de Rufina Cabré se convirtió en una ocasión muy especial para Nicolás Cabré, quien decidió abrir una vez más una ventana a su intimidad familiar. El actor publicó una serie de fotografías junto a su hija en sus redes sociales y acompañó las imágenes con una emotiva dedicatoria que rápidamente recibió miles de reacciones de sus seguidores.

Desde su casamiento con Rocío Pardo, Nicolás Cabré comenzó a mostrarse más cercano al público y dejó de lado parte del hermetismo que durante años caracterizó su vida privada. En los últimos meses, el artista compartió distintos momentos personales, y el cumpleaños de Rufina Cabré fue otra oportunidad para expresar públicamente todo el cariño que siente por ella.

En el mensaje, Nicolás Cabré destacó lo feliz que está de acompañar el crecimiento de su hija y de verla convertirse en una adolescente. "Hoy es el cumple número 13 de mi Rufita. Y puedo decirte millones de cosas, pero voy a decirte que es hermoso verte crecer, ver en la mujercita que te estás convirtiendo", escribió al comenzar su publicación.

Luego, el actor profundizó en sus sentimientos y resaltó todo lo que aprende compartiendo el día a día con Rufina Cabré. "Es hermoso poder compartirlo y acompañarte, ver cómo te moves, escucharte es hermoso, aprender de vos es hermoso. Todo es hermoso porque vos sos hermosa", expresó en otro tramo del emotivo texto.

Además de celebrar este nuevo año de vida, Nicolás Cabré aprovechó para alentar a su hija a seguir luchando por sus sueños. "Quiero también decirte que sigas soñando con todas tus fuerzas porque te merecés todo y mucho más", escribió, antes de cerrar con una declaración que reflejó la profundidad del vínculo entre ambos.

"Te amo con todo mi ser y te digo feliz cumple, corazoncito mío. ¡Te amo, te amo, y te amoooo!", concluyó Nicolás Cabré, acompañando sus palabras con imágenes donde padre e hija aparecen sonrientes y compartiendo distintos momentos, una postal que enterneció a sus seguidores.

El posteo de Nico Cabré para Rufina

Quien también quiso sumarse al festejo fue Rocío Pardo, esposa del actor. La bailarina y productora publicó un video con distintas escenas junto a Rufina Cabré y le dedicó un afectuoso saludo: "Feliz cumpleaños, compañerita hermosa. La vida es más linda con vos. Te amo". En varias oportunidades, la artista habló del excelente vínculo que logró construir con la hija de Nicolás Cabré y la China Suárez.

Uno de los detalles que más llamó la atención entre los usuarios fue la ausencia, hasta el mediodía de este sábado, de una publicación de la China Suárez dedicada al cumpleaños de Rufina Cabré. Mientras tanto, el mensaje de Nicolás Cabré volvió a poner de manifiesto la estrecha relación que mantiene con su hija y emocionó a quienes siguieron de cerca esta celebración familiar.