Nicolás Cabré atraviesa un intenso momento personal y profesional mientras se encuentra instalado en Villa Carlos Paz junto a su pareja, Rocío Pardo, al frente de la comedia Ni media palabra, que se presenta con éxito en el Teatro Holiday. En ese contexto laboral pleno, el actor también enfrenta una situación emocional profunda vinculada a la mudanza de su hija Rufina al exterior.

La niña, fruto de su relación con la China Suárez, pasó las fiestas junto a su papá en Córdoba, pero luego regresó a Estambul para continuar allí su vida cotidiana. En una charla íntima, Nicolás Cabré contó cómo transita la distancia y dejó en claro que no es sencillo estar lejos, aunque elige vivirlo desde el acompañamiento y el respeto.

“Ahora en febrero vuelve unos días y después regresa porque va al colegio allá”, explicó el actor, quien reconoció que la extraña mucho. Sin embargo, remarcó que mantienen un vínculo constante gracias a la tecnología y que están en contacto permanente, adaptándose a la dinámica que les toca vivir.

Consultado sobre la posibilidad de viajar a Turquía para visitarla, Nicolás Cabré fue honesto: aseguró que no lo tiene decidido y que, por ahora, la dinámica es que Rufina viaje con frecuencia, a veces sola y otras acompañada por familiares. “Es una decisión de ella y yo la respeto”, sostuvo con firmeza.

El punto más fuerte de la entrevista llegó cuando habló del rol que decidió ocupar como padre frente a esta etapa. Allí fue contundente: Nicolás Cabré aseguró que jamás será un obstáculo en la vida de su hija y que su función es apoyar cada decisión que ella tome con convicción.

El actor explicó que junto a la China Suárez su responsabilidad fue mostrarle todos los escenarios posibles y acompañarla en la elección. Para él, lo fundamental es que Rufina sepa que cuenta con un papá presente, feliz y dispuesto a respaldarla en cada paso.

Pensando siempre en el bienestar emocional de la niña, Nicolás Cabré destacó el valor de animarse a un cambio tan grande: nueva cultura, nuevo idioma y nuevos amigos. “Es una aventura”, afirmó, convencido de que la experiencia la va a fortalecer.

Finalmente, el actor cerró con una reflexión profunda sobre la paternidad: aunque haya decisiones que le cuesten más que otras, elige dejar de lado lo personal para priorizar la felicidad de su hija y demostrarle, con hechos, que siempre va a estar de su lado.