La nueva temporada de Disney On Ice comenzó con una función especial en el Movistar Arena, donde cientos de familias disfrutaron de una noche repleta de magia. Entre los invitados estuvieron Benjamín Vicuña, Ale Maglietti, Graciela Alfano, Georgina Barbarossa, Flavio Mendoza y Pochi de Gossipeame, quienes compartieron la experiencia junto a sus hijos y seres queridos durante el esperado regreso del espectáculo.

Desde el inicio, los clásicos personajes de Disney recibieron al público para dar paso a un recorrido por algunas de las historias más exitosas de la compañía. Mickey Mouse, Minnie, Donald y Goofy fueron los encargados de abrir una función que combinó patinaje artístico, efectos visuales, proyecciones y una imponente puesta en escena que atrapó tanto a los más chicos como a los adultos.

Uno de los momentos más celebrados fue la aparición de Stitch y Angel, quienes debutaron sobre el hielo en Argentina. Los personajes despertaron una gran ovación, impulsados también por la renovada popularidad de la historia tras el reciente estreno de la versión live-action de Lilo & Stitch. Su participación se convirtió rápidamente en uno de los puntos más comentados de la noche.

Un show espectácular

La emoción también alcanzó su punto máximo con el segmento dedicado a Frozen. La llegada de Elsa, Anna y Olaf, acompañada por una impactante nevada artificial sobre parte del estadio, sorprendió a todos los presentes y recreó el mágico universo de Arendelle. A su vez, Encanto sumó color y música con una escenografía inspirada en la casa de los Madrigal, invitando al público a cantar durante toda la presentación.

Entre las celebridades presentes, Ale Maglietti compartió una noche inolvidable junto a su hijo Manuel, su hermana Giuliana y su mamá Shirley. La modelo y abogada contó que era la primera vez que el pequeño asistía a un espectáculo de semejante magnitud y reveló cómo vivió la experiencia.

“Era la primera vez en un show en un lugar tan grande. Hace poco lo llevé al teatro, pero era su primera vez en un lugar tan grande como el Movistar Arena y la pasó increíble, estaba feliz”, expresó Ale Maglietti. Además, destacó la reacción de su hijo durante toda la función: “Miró todo, aplaudía y saludaba”, comentó con entusiasmo.

Un show espectácular

La conductora también confesó que ella misma volvió a sentirse una niña durante el espectáculo. “El show es hermoso porque la pasamos re bien todas, a mí me encantó, era una niña más”, aseguró, reflejando el espíritu de una propuesta que logra emocionar a distintas generaciones.

Con funciones programadas durante todas las vacaciones de invierno, Disney On Ice vuelve a consolidarse como uno de los espectáculos familiares más elegidos del año. La combinación de acrobacias, patinaje, música y los personajes más queridos de Disney convierte cada función en una experiencia inolvidable para chicos y grandes.