Manu Urcera decidió compartir con sus seguidores una serie de imágenes que reflejan un momento muy especial para su familia: el primer contacto de su hijo Cruz con la nieve. El piloto viajó junto a Nicole Neumann, Sienna, Allegra e Indiana Cubero y aprovechó la escapada a San Martín de los Andes para disfrutar de distintas actividades.

A través de sus redes sociales, Manu Urcera mostró algunas de las postales que dejó la estadía en la montaña. Entre paisajes nevados y jornadas al aire libre, el corredor se mostró muy cercano a sus hijos y especialmente entusiasmado por acompañar a Cruz en esta experiencia.

Uno de los momentos que más llamó la atención fue el vínculo entre Manu Urcera y el pequeño Cruz durante sus primeras incursiones en la nieve. El piloto se animó a esquiar y compartió parte de esa aventura con su hijo, en medio de la expectativa que también existe alrededor de los rumores de embarazo de Nicole Neumann.

Las hermosas vacaciones de Nicole y Manu Urcera

La escapada también permitió observar la relación que el piloto mantiene con las hijas de Nicole Neumann. En una de las fotografías, Manu Urcera aparece junto a Sienna, Allegra e Indiana Cubero durante un paseo en la silla aérea, una imagen que refleja la cercanía que construyó con ellas desde que comenzó su relación con la modelo.

Más allá del esquí, la familia encontró distintos momentos para relajarse y compartir. Juegos de mesa, asados y recorridas por el entorno formaron parte de una estadía pensada para desconectarse de la rutina y disfrutar de unos días juntos en uno de los destinos más elegidos de la Patagonia.

La publicación tuvo además una particularidad: Manu Urcera acompañó las fotografías con una breve frase que sintetizó el significado del viaje para él. “Primeras viaje de nieve y esquí con Cruz”, escribió el piloto, dejando en claro que la experiencia estuvo atravesada por la emoción de compartir ese momento con su hijo.

Las hermosas vacaciones de Nicole y Manu Urcera

Las imágenes no tardaron en generar reacciones entre los seguidores de Manu Urcera y Nicole Neumann, quienes destacaron especialmente las postales de Cruz en la nieve. El viaje ocurrió luego de la reciente escapada de la modelo a Mallorca y volvió a poner el foco en la intimidad de la pareja.

De esta manera, Manu Urcera dejó por un momento de lado las pistas y las competencias para mostrar una faceta mucho más personal. Junto a Nicole Neumann, Cruz, Sienna, Allegra e Indiana Cubero, el piloto disfrutó de unas vacaciones familiares en San Martín de los Andes que quedarán como uno de los primeros grandes recuerdos de su hijo en la nieve.