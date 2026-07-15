La cuenta regresiva para la semifinal entre Argentina e Inglaterra también se vive con una enorme carga emocional fuera de la cancha. Mientras los futbolistas ultiman detalles para uno de los compromisos más importantes del Mundial 2026, sus familias atraviesan horas de expectativa, nervios e ilusión. En ese contexto, Caro Calvagni, esposa de Nicolás Tagliafico, mostró cómo intenta encontrar calma antes del trascendental duelo.

A través de sus redes sociales, Caro Calvagni publicó una imagen frente al mar, un lugar que eligió como refugio para desconectarse por un momento de la tensión que genera cada presentación de la Selección Argentina. La influencer acompañó la postal con una reflexión que rápidamente generó repercusión entre sus seguidores.

"Me hace muy feliz el mar", escribió Caro Calvagni, dejando en claro que ese paisaje se convirtió en el espacio ideal para bajar el nivel de ansiedad. En medio del clima mundialista, la publicación reflejó un costado muy personal de quienes acompañan a los protagonistas desde afuera del campo de juego.

En busca de la serenidad, así lo logra la esposa de Nico Tagliafico

La pareja de Nicolás Tagliafico también confesó que la intensidad del torneo se siente cada vez más a medida que avanzan las instancias decisivas. "Todo está siendo tan intenso que sentarme a ver el mar es todo lo que necesito. Cada partido que pasa, me resta años de vida jaja", expresó con una mezcla de sinceridad y humor.

Lejos de ocultar los nervios, Caro Calvagni reconoció que vive cada compromiso de la Selección Argentina con enorme intensidad. Como ocurre con muchas familias de los futbolistas, la incertidumbre y la ilusión conviven durante cada encuentro, especialmente cuando el equipo está a un paso de disputar una nueva final.

En busca de la serenidad, así lo logra la esposa de Nico Tagliafico

Sin embargo, el mensaje también transmitió optimismo. Antes del choque frente a Inglaterra, la esposa de Nicolás Tagliafico dejó en evidencia que, más allá de la ansiedad, mantiene intacta la confianza en el plantel dirigido por Lionel Scaloni.

"Me quedo acá pensando cosas lindas para el miércoles. ¡Vamos!", cerró en su publicación, reflejando el deseo compartido por millones de argentinos que sueñan con ver nuevamente a la Selección Argentina peleando por el título del Mundial 2026.