El vínculo entre Pato Galmarini y Moria Casán mantiene una dinámica particular después de cinco años de romance. Aunque cada uno conserva su propia vivienda, la pareja comparte momentos de intimidad y suele pasar la noche bajo el mismo techo. Ahora, el dirigente decidió contar cómo viven esos encuentros a los 83 y 80 años.

La revelación surgió durante una entrevista en Carnaval Stream, donde Galmarini aceptó responder preguntas sobre un aspecto que habitualmente permanece lejos de la exposición pública. Con absoluta naturalidad, habló sobre su vida sexual con la actriz y reconoció que la frecuencia cambió debido a las dificultades que aparecen con el paso del tiempo.

Cuando le preguntaron concretamente por la intimidad de la pareja, Pato Galmarini evitó rodeos y respondió con sinceridad. “Imaginate que el sexo entre nosotros es muy de vez en cuando. Ella tiene 80 y yo 83, y me cuesta mucho”, admitió, vinculando directamente la situación con la edad de ambos.

Lejos de presentar esa realidad como un conflicto sentimental, el dirigente se limitó a describir cómo atraviesan actualmente esa faceta de la relación. Moria acaba de cumplir 80 años, mientras que él tiene 83, por lo que reconoció abiertamente que los encuentros sexuales dejaron de ser frecuentes y que existen dificultades físicas.

Otro de los detalles que llamó la atención estuvo relacionado con lo que sucede después. A pesar de que Moria Casán y su pareja eligieron conservar casas separadas, eso no significa que cada uno regrese inmediatamente a su hogar. “Tenemos sexo y nos quedamos”, contó ante la consulta, dejando en claro que suelen dormir juntos.

Después de cinco años de relación, ambos sostienen una convivencia flexible que les permite mantener sus espacios personales sin renunciar a compartir la noche. Su declaración mostró que la intimidad no se limita únicamente al encuentro sexual, sino que también incluye la decisión de permanecer juntos y acompañarse hasta el día siguiente.

Con sus respuestas, Pato Galmarini expuso sin dramatismo una realidad atravesada por la edad y sorprendió por la franqueza elegida para abordarla. La confesión permitió conocer una parte desconocida de su romance con Moria Casán, una pareja que mantiene su propia fórmula y continúa disfrutando de la compañía mutua sin esconder las dificultades.