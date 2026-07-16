La clasificación de la Selección Argentina a la final del Mundial 2026, tras vencer 2 a 1 a Inglaterra, provocó una explosión de alegría que trascendió el fútbol y llegó de lleno al mundo del espectáculo. Actores, conductores, cantantes, periodistas e influencers utilizaron sus redes sociales para mostrar cómo vivieron una noche histórica marcada por la ilusión de volver a pelear por el título.

Entre los primeros en expresar su felicidad estuvieron Marcelo Tinelli, La Mona Jiménez y Santiago del Moro, quienes publicaron mensajes de apoyo para Lionel Messi y todo el plantel argentino. El cantante cordobés compartió una imagen junto al capitán acompañada por la frase: "Hoy más que nunca todos juntos", mientras que el conductor de Gran Hermano también dedicó palabras de aliento para el equipo.

El festejo de los famosos

La música también dijo presente durante la semifinal. Emilia Mernes eligió el humor para mostrar cómo su perrita Roma sufría el partido junto a la familia, mientras que Duki dejó salir toda su pasión cuando la Selección ingresó al estadio y lanzó un efusivo: "Dale, guacho. Esto es Argentina". Por su parte, Nathy Peluso posó con los colores celeste y blanco, orgullosa de acompañar a la Albiceleste desde la distancia.

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En el ámbito familiar, Pampita compartió una tierna imagen junto a sus hijos Beltrán, Benicio y Anita, todos vestidos con la camiseta argentina. Jimena Barón celebró flameando la bandera nacional junto a su pareja, mientras que Ángel de Brito también se sumó con una selfie luciendo los colores de la Selección.

El festejo de los famosos

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El triunfo también tuvo espacio para las historias personales. Eva De Dominici, pareja del español Eduardo Cruz, bromeó con la victoria de España, aunque dejó en claro que su corazón sigue estando con la Selección Argentina. En tanto, Luisana Lopilato publicó un video cantando "La cuarta estrella" y compartió una fotografía con la camiseta albiceleste, mientras que Tití Fernández emocionó a sus seguidores con un sentido mensaje dedicado a su hija Soledad.

Las publicaciones continuaron multiplicándose a medida que avanzaba la noche. Benjamín Vicuña mostró a su hija con una camiseta personalizada, Dalma Maradona volvió a demostrar su apoyo incondicional al equipo y Luciana Salazar sorprendió con una producción luciendo los colores argentinos. También hubo lugar para el entusiasmo de Sandra Mihanovich, el pequeño Amancio, hijo de Vicuña y la China Suárez, además del ya viral recuerdo de Georgina Barbarossa rezando durante la transmisión y hasta la compañía del perro de Daniel Gómez Rinaldi.

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Con el pitazo final llegó el estallido definitivo. Liniers le dedicó un emotivo mensaje a Lionel Messi, mientras que la cuenta argentina de Netflix resumió el sentimiento colectivo con humor al escribir: "No hay guion que pueda superar esta historia". Luck Ra celebró con la camiseta de Enzo Fernández, Pedro Rosemblat y Lali Espósito disfrutaron juntos del triunfo, Nicki Nicole expresó su orgullo por ser argentina, Darío Barassi festejó en familia desde España y Tini vivió una noche especial alentando a Rodrigo De Paul, en una jornada que quedará grabada tanto en la historia del fútbol como en las redes sociales.

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