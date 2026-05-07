La presentación de los Jonas Brothers en el Movistar Arena dejó uno de los momentos más comentados del mundo del espectáculo gracias a la aparición sorpresa de Tini Stoessel. La artista argentina subió al escenario junto a Joe Jonas y emocionó al público con una interpretación de This Is Me, la emblemática canción de Camp Rock.

El momento tuvo una carga especial para Tini Stoessel, quien creció escuchando a los hermanos y siguiendo de cerca sus carreras. Durante el show, además de cantar el clásico de Disney que popularizaron los Jonas Brothers junto a Demi Lovato, la Triple T también interpretó su tema Cupido, desatando la ovación de miles de fanáticos presentes.

Horas después del recital, Tini Stoessel recurrió a sus redes sociales para expresar todo lo que sintió tras compartir escenario con sus ídolos. “Mi niña interior no sé si algún día entenderá lo que pasó anoche. Tengo muchos sentimientos, pienso en cuánto los admiro, en cuántas horas me pasé cantando sus canciones frente al espejo”, escribió la cantante.

En ese mismo mensaje, la ex protagonista de Violetta recordó un detalle muy especial que conectó su pasado con el presente. Según contó, hace 15 años había elegido justamente This Is Me para realizar uno de los castings más importantes de su vida, el que finalmente le abrió las puertas a la exitosa serie juvenil de Disney.

Durante la performance en el Movistar Arena, incluso se proyectaron imágenes de aquella audición de Tini Stoessel, generando una enorme emoción tanto en la cantante como en el público. El homenaje sorprendió a los presentes y se convirtió en uno de los momentos más virales de la noche.

Además de hablar de la emoción que sintió al cantar con ellos, Tini Stoessel también reveló cómo fue el trato que recibió por parte de los artistas estadounidenses en la intimidad. “Ayer conocí a tres chicos que, más allá del talento que tienen, fueron tan amorosos en todos los aspectos”, expresó sobre los Jonas Brothers.

Tini Stoessel junto a los Jonas Brothers.

La artista aseguró que todavía no logra encontrar las palabras exactas para describir todo lo que vivió. “Me quedaría intentando describir todo lo que me pasa por el cuerpo, pero todavía no logro ponerlo en palabras”, confesó, dejando en claro el fuerte impacto emocional que le generó este encuentro.

Por último, Tini Stoessel les dedicó un mensaje de agradecimiento tanto a los músicos como al público argentino. “Gracias Jonas Brothers por haber pensado en mí. Cumplieron un sueño que nunca pensé que fuese a hacerse realidad. De las noches más inolvidables de mi vida”, cerró la cantante tras una presentación que quedará marcada para siempre en su carrera.