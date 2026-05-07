El exitoso presente de “Es mi sueño”, el programa que conduce Guido Kaczka en El Trece, quedó envuelto en una inesperada polémica puertas adentro. En las últimas horas se conocieron detalles de una interna que habría generado tensión entre los integrantes del jurado, especialmente tras la ausencia de Abel Pintos por compromisos laborales vinculados a su gira.

La información salió a la luz en el ciclo televisivo Sálvese Quien Pueda, donde la panelista Majo Martino explicó cómo se manejó la producción frente a la falta del cantante. Según contó, las grabaciones fueron directamente suspendidas durante los días en los que Abel Pintos debía cumplir con shows programados en el exterior y distintas ciudades.

“Es un programa que tiene continuidad y se graba todos los días”, señaló la periodista al describir el funcionamiento habitual del formato. Además, explicó que desde el inicio del proyecto los jurados debían informar con anticipación las fechas en las que no podrían estar presentes. En ese contexto, la ausencia del artista ya estaba pautada y la producción decidió frenar completamente el ritmo de grabaciones.

El conflicto apareció cuando Jimena Barón comunicó que tampoco podría asistir durante algunos días por cuestiones personales. A diferencia de lo ocurrido con Abel Pintos, la producción optó por continuar grabando y convocar a otra figura femenina para ocupar temporalmente su silla en el jurado. La elegida fue Natalie Pérez.

La situación generó fuertes comentarios en el panel de televisión. “Ahora que vuelve Abel Pintos, Jimena Barón se va dos semanas y no paran las grabaciones”, comentó Majo Martino al aire. Fue entonces cuando Yanina Latorre lanzó una frase picante: “O sea que para Guido Kaczka es más importante Abel Pintos que Jimena Barón”. La declaración rápidamente alimentó rumores de malestar interno.

En medio de la polémica también se mencionó a Carlos Baute, quien suele estar disponible como reemplazo habitual en determinadas ocasiones. Sin embargo, la diferencia de criterios entre una ausencia y otra despertó especulaciones sobre el peso que cada figura tiene dentro del programa. Incluso Yanina Latorre cerró el tema con ironía: “Odiada, Jimena Barón. No está Abel Pintos, no se graba; los demás no importan”.

Frente al revuelo mediático, Guido Kaczka decidió romper el silencio y aclarar la situación. En diálogo con SQP, explicó que desde el comienzo sabía que coordinar las grabaciones con la agenda de Abel Pintos iba a ser complejo debido a sus compromisos musicales internacionales. “Uno de los temas más bravos eran sus giras y shows”, reconoció el conductor.

Además, Guido Kaczka admitió que el cantante tiene un rol clave dentro del reality musical. “Es un poco cierto que Abel Pintos, en un punto, por la cuestión técnica y de la música…”, expresó, aunque rápidamente intentó bajar el tono de la controversia. “No quiero decir eso porque parecería que los otros son reemplazables y tampoco lo siento así”, concluyó, intentando desactivar una interna que ya quedó completamente expuesta.