El patrimonio de Tini Stoessel quedó nuevamente bajo la lupa luego de que en televisión trascendieran detalles de un supuesto acuerdo económico que involucraría a toda su familia. La información fue presentada en LAM, donde se habló de una cifra cercana a los 89 millones de dólares y de cómo se distribuiría ese dinero.

Según contó Pilar Smith en el programa conducido por Ángel de Brito, existiría un principio de acuerdo después de una auditoría solicitada para determinar con mayor precisión el patrimonio acumulado por la cantante a lo largo de su carrera. El nuevo cálculo habría elevado considerablemente las estimaciones que circulaban hasta ahora.

La cifra generó una inmediata controversia porque desde el entorno de Alejandro Stoessel cuestionarían el monto. “Allegados a Alejandro Stoessel me dicen que esto es un delirio, aunque del otro lado trasciende este número. Me aseguran que Alejandro dice que ni Dua Lipa factura esto”, afirmó Pilar Smith durante la emisión.

La periodista también explicó qué elementos habrían sido contemplados para llegar a esos 89 millones de dólares. Entre ellos aparecerían los ingresos obtenidos durante los aproximadamente 15 años de trayectoria de Tini Stoessel, incluyendo su explosión internacional como protagonista de Violetta y los negocios derivados de la popular ficción de Disney.

El supuesto reparto también quedó expuesto en el programa. De acuerdo con la información presentada, Tini Stoessel recibiría el 70% del patrimonio contemplado, incluyendo los derechos de su catálogo musical, regalías locales, marcas registradas y contratos publicitarios. Alejandro Stoessel, en tanto, tendría asignado un 15%.

La distribución alcanzaría además a Mariana Muzlera, madre de la artista, con un 10%, mientras que Francisco Stoessel, hermano de Tini, se quedaría con el 5% restante. Dentro del porcentaje atribuido a Alejandro también se mencionó una propiedad ubicada en San Isidro.

Tini Stoessel y ¿El final de la guerra?

En paralelo, la relación profesional entre Tini Stoessel y su padre volvió a quedar en el centro de las versiones por una situación ocurrida durante la actual gira de la cantante. En DDM, Santiago Riva Roy señaló que la artista no habría podido viajar con parte de sus bailarines habituales por cuestiones vinculadas con visas o cachets.

“Tini no pudo llevar a la mitad de los bailarines de confianza de su staff a la gira, por un tema de visas o cachet”, sostuvo el periodista. Además, agregó: “Desde el entorno de Tini dicen que lo decidió el socio del padre”. Según su relato, la cantante habría interpretado la situación como una provocación: “Ella siente que es una mojada de oreja. Se quejó y pasó eso”.

De esta manera, el supuesto acuerdo económico y las diferencias en torno al manejo profesional vuelven a instalar interrogantes sobre la relación entre Tini Stoessel, Alejandro Stoessel y el resto de la familia. Mientras se habla de una fortuna de 89 millones de dólares, desde el entorno del padre ponen en duda el cálculo y califican la cifra como un “delirio”.