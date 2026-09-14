El tratamiento sigue siendo parte de la vida de Tini Stoessel, incluso mientras recorre escenarios y se reencuentra con sus seguidores. La cantante lo contó durante su presentación de Futttura en El Salvador, donde hizo una pausa para hablar de la depresión que le diagnosticaron y del acompañamiento que recibe. Conmovida, compartió una experiencia que también atraviesa sus canciones.

Desde el escenario, la artista fue explícita sobre su presente: “Yo pasé por un proceso que se llama depresión, diagnosticada, y a día de hoy sigo con psiquiatra”. La declaración permitió conocer que la atención profesional continúa, mientras ella sostiene su actividad musical y vuelve sobre aquellos momentos difíciles a través de su obra.

Ese relato tuvo también un mensaje para quienes encontraron compañía en su música. “Quiero que sepan que gracias a todos estoy absolutamente bendecida. Si este álbum o cualquiera de las canciones les acompañó o les está acompañando en alguno de esos procesos, quiero que sepan que no están solos”, expresó. Así, extendió la conversación hacia las experiencias de sus propios fanáticos.

La intervención de Tini Stoessel ocurrió mientras presentaba temas de Un mechón de pelo, el disco en el que expuso algunos de los episodios más dolorosos de su historia. El recital se realizó después de la suspensión de la función prevista para el sábado. En ese regreso, reservó un espacio para contar qué hay detrás de esas letras.

Al mencionar a quienes la sostienen, destacó tanto el trabajo terapéutico como los vínculos que conserva desde hace años. “A día de hoy sigo con psicóloga. A día de hoy sigo con mis amigas de toda la vida, con mi equipo, también, que me acompaña hace muchos años”, señaló. Su agradecimiento reunió a personas que la acompañan en distintos ámbitos.

Frente a los asistentes, Tini Stoessel también reconoció el cariño que recibe de quienes siguen su carrera: “Y con todos ustedes que me siguen dando un amor que no sé cómo agradecérselo”. Visiblemente movilizada, los incluyó entre los apoyos importantes de este recorrido personal, al que puso palabras durante uno de los segmentos más íntimos del espectáculo.

Hacia el final de su reflexión, la cantante habló de cómo busca relacionarse con lo vivido: “Dejar estas versiones de uno mismo para convertirse en una versión diferente, no sé si nueva, pero convertir esos dolores en entendimiento, en aprendizaje”. Sus palabras dejaron abierta la idea de un proceso que sigue en marcha, acompañado por profesionales y seres queridos, y que continúa encontrando expresión en su música.