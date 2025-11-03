Así fue la participación de Chris Martin en Futttura junto a Tini Stoessel: el video

El show de Tini Stoessel en Tecnópolis se transformó en un evento inolvidable cuando Chris Martin apareció de manera sorpresiva en el escenario, desatando una ola de euforia entre los presentes. La combinación de ambos talentos convirtió un espectáculo esperado en un momento histórico.

La noche del domingo 2 de noviembre estuvo marcada por la emoción de miles de fanáticos que no podían creer lo que veían. Los teléfonos se alzaron para registrar cada instante y las redes sociales se llenaron de videos y comentarios celebrando la inesperada aparición de Chris Martin.

El músico británico se unió a Tini Stoessel para interpretar “We Pray”, la colaboración que grabaron para el último álbum de Coldplay. Más tarde, acompañó a la artista argentina en una versión acústica e íntima de “Carne y Hueso”, uno de los temas más emotivos del repertorio de Tini.

El predio de Tecnópolis se llenó de gritos, aplausos y lágrimas ante la química evidente entre los dos artistas. La combinación de la voz de Chris Martin con la de Tini Stoessel generó un momento que los fanáticos recordarán por mucho tiempo.

La historia entre ellos comenzó en 2022, cuando Tini Stoessel fue invitada por Coldplay a uno de sus conciertos en River Plate. Allí interpretaron juntos “Let Somebody Go” y “Carne y Hueso”, consolidando un vínculo que luego daría lugar a nuevas colaboraciones internacionales.

Desde entonces, la admiración mutua creció y ambos compartieron escenarios en Dublín, en el estadio Croke Park, y en el programa estadounidense Saturday Night Live, donde Tini Stoessel participó del show de la banda, dejando en evidencia la conexión artística entre ambos.

Futttura se perfila como uno de los proyectos más importantes en la carrera de Tini Stoessel. La gira combina una puesta visual ambiciosa, coreografías impactantes, momentos teatrales y secciones acústicas, mostrando distintas facetas de la cantante y consolidando su versatilidad en el pop y la balada.

Los próximos shows de Futttura continuarán en Tecnópolis los días 7, 8, 15 y 16 de noviembre, con la función del 8 transmitida en vivo por Disney+ para todo el mundo. Posteriormente, Tini Stoessel llevará su gira a Chile, Uruguay, Paraguay y distintas provincias argentinas, manteniendo la expectativa de sus fanáticos.