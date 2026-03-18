La relación entre Tini Stoessel y Emilia Mernes vuelve a estar en el centro de la escena tras un movimiento virtual que no pasó desapercibido. Ambas artistas, que supieron compartir colaboraciones y buena sintonía, hoy parecen atravesar un momento muy distinto.

Desde hace meses, los rumores de distanciamiento entre Tini Stoessel y Emilia Mernes circulaban en el ambiente musical. Aunque nunca hubo confirmaciones oficiales, las señales eran cada vez más evidentes para quienes siguen de cerca sus carreras.

En las últimas horas, un detalle en redes sociales terminó de alimentar estas versiones. Los fanáticos notaron que Tini Stoessel dejó de seguir a Emilia Mernes en Instagram, mientras que la cantante entrerriana todavía mantiene el follow, lo que generó sorpresa.

Este tipo de gestos suele ser interpretado como un mensaje claro en el mundo digital. Con millones de seguidores atentos a cada movimiento, las acciones de Tini Stoessel y Emilia Mernes no pasan inadvertidas y muchas veces reflejan lo que no se dice públicamente.

Entre los motivos que se barajan, aparecen viejas versiones sobre tensiones laborales. Se habló de supuestos roces por bailarines y miembros del staff, lo que habría generado cierta incomodidad entre Tini Stoessel y Emilia Mernes.

A esto se suma otro factor clave: la fuerte amistad entre Tini Stoessel y María Becerra. La cercanía entre ambas quedó demostrada cuando la ex “Violetta” asistió a uno de los shows de la quilmeña en River, algo que no habría caído del todo bien en el entorno de Emilia Mernes.

Por su parte, Emilia Mernes, actual pareja de Duki, se mantuvo siempre en silencio respecto a estos trascendidos. La artista eligió no hacer declaraciones públicas, manteniendo una postura prudente frente a los rumores.

Lo cierto es que, más allá de la cordialidad que ambas muestran en público, este gesto digital marca un antes y un después. Ahora, todas las miradas están puestas en si Tini Stoessel o Emilia Mernes decidirán hablar o si el conflicto seguirá creciendo en silencio.