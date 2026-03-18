La semifinal de MasterChef Celebrity tuvo un desenlace cargado de emociones y dejó una despedida que no pasó desapercibida. Maxi López quedó fuera del certamen en una instancia clave y su salida estuvo acompañada por un momento íntimo en el que Wanda Nara tomó la palabra y sorprendió con un mensaje que marcó la noche.

La gala definía quiénes avanzarían a la final, por lo que cada decisión tenía un peso especial. En ese contexto, Maxi López no logró superar el desafío y se despidió de la competencia junto a Claudio “Turco” Husaín, con quien compartía no solo su paso por el reality, sino también una historia en común dentro del fútbol.

La coincidencia de ambas salidas generó un clima particular dentro del estudio. Los dos habían construido una complicidad evidente durante el programa, algo que también fue destacado en el momento de la despedida. “Yo quería convencer a Maxi de que se sume a Masterchef. No había manera hasta que le dije ‘está el Turco’. Esa amistad y complicidad de ustedes es única”.

El foco rápidamente se trasladó al vínculo entre Maxi López y Wanda Nara, que tuvo un rol central en la conducción del programa. Frente a todos, la conductora eligió dedicarle unas palabras que pusieron en primer plano la relación que mantienen y el rol del exfutbolista como padre.

“Ellos disfrutaron mucho tenerte y sé que luchaste por lo que dijo la gente por tus chicos en el exterior. Acá tuviste a 3 adolescentes que te pudieron disfrutar, y a pesar de todo lo que se dijo, vos siempre fuiste un papá presente a pesar de la distancia”, expresó Wanda Nara visiblemente emocionada.

La escena se volvió aún más íntima cuando la conductora recordó un momento personal en el que Maxi López estuvo presente. “En mi momento más difícil estuviste y yo voy a estar para vos cuando lo necesites. Le agradezco a tu familia, a Daniela con un bebé recién nacido. Todos están orgullosos de vos”.

Antes de cerrar la despedida, Wanda Nara dejó un deseo que sorprendió a todos en el estudio. “Ojalá vengas a vivir a Argentina”. La frase terminó de sellar un momento cargado de emoción que marcó el final del paso de Maxi López por el reality.

Con su salida, MasterChef Celebrity definió a sus finalistas y dejó atrás a uno de los participantes que más repercusión había generado. La despedida, atravesada por recuerdos y palabras sinceras, terminó siendo uno de los momentos más fuertes de la temporada.