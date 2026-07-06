Yanina Latorre volvió a enfrentar públicamente a Mauro Icardi y dejó una definición fuerte sobre el tono que tomó el conflicto entre ambos. Después de los posteos del futbolista en redes, la conductora aseguró que siente sus actitudes como una amenaza, aunque remarcó que no se siente intimidada.

El cruce sumó un nuevo capítulo cuando en Infama le preguntaron directamente por las publicaciones del delantero. La cronista quiso saber: “¿Te sentiste amenazada por Mauro Icardi?“ y Yanina Latorre respondió sin dudar: ”Es una amenaza, pero la verdad que no le tengo miedo a nadie". Además, calificó al jugador como “es muy violento”.

La conductora fue todavía más dura al explicar por qué no piensa correrse del tema. “Es un pobre chico, no tiene nada que hacer y le doy la razón a Wanda, es muy violento, pero a mí no me amedrenta Mauro Icardi ni sus amenazas ni nada. Yo soy una señora que trabaja y que hago muy bien mi trabajo. Por algo le pica tanto lo que digo. Yo no hablé de ninguna prueba”, lanzó.

El tenso cruce entre Yanina Latorre y Mauro Icardi.

En medio de esa respuesta, Yanina Latorre anticipó que todavía tiene “cositas” para contar sobre una historia vinculada al futbolista y Wanda Nara. “Que se la agarre con la nena Eka, que fue la que habló de él y todo eso. Yo nunca dije que tuviera pruebas de nada, aparte. Por ahí inconscientemente está esperando eso o ellos tienen necesidad”, agregó.

La periodista también apuntó contra la dinámica que, según ella, Mauro Icardi mantiene con su expareja. Habló de “eso de vínculo tóxico con Wanda” y lo describió como un ida y vuelta de “perdonarse, buscar, arrastrarse”. Luego, defendió su lugar frente a las chicanas que recibió en Instagram.

“Le contesté a toda esa violencia que trae adentro, con las fotos mías editadas, pobre chico. Después que soy una señora que me hice famosa a los 45 años. Primero que fue antes y segundo que no, al contrario, estoy orgullosa de mi reinvención como mujer”, sostuvo Yanina Latorre, marcando que no piensa retroceder.

El tenso cruce entre Yanina Latorre y Mauro Icardi.

Del otro lado, el futbolista ya había dejado varias historias contra la conductora. “Día lluvioso y deseando que llegue el lunes para ver las pruebas, pero resulta que, ¿el finde abrimos el paraguas y al final no hay nada y cambiamos de tema?”, escribió, antes de redoblar con otra burla: “Ay, Aruzza, Arruza o mejor dicho chiruza”.

El ida y vuelta quedó lejos de cerrarse con esa publicación. Icardi también sumó una última chicana contra Latorre: “¿Te habrán hackeado la cuenta a vos también o andabas medio copete y no te acordás?”. Con ese mensaje, el enfrentamiento quedó abierto y la conductora respondió con una postura desafiante: no tiene miedo y seguirá hablando.