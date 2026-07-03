Nicki Nicole eligió no alimentar la tensión que rodea a Emilia Mernes y Tini Stoessel, pero su respuesta no pasó desapercibida. Consultada por la supuesta interna entre las cantantes, la artista rosarina tomó distancia del conflicto y dejó en claro que no pretende ocupar un lugar dentro de una pelea ajena.

La frase llegó durante una charla con Intrusos, donde la intérprete habló de su presente profesional y también respondió sobre algunos temas que venían generando repercusión. Entre ellos apareció el vínculo entre Emilia Mernes y Tini Stoessel, una versión que desde hace meses circula entre redes, fanáticos y programas de espectáculos.

Lejos de elegir un bando o sumar información sobre el supuesto enfrentamiento, Nicki Nicole marcó un límite desde el primer momento. "Es algo tan ajeno a mí que no me gusta hablar de personas que no están presentes", sostuvo, dejando en claro que no se siente cómoda opinando sobre una situación que no le pertenece.

La cantante también buscó bajar el tono de la polémica y puso el foco en el reconocimiento profesional hacia ambas. Sin entrar en detalles ni validar rumores, remarcó que prefiere mantenerse al margen de una discusión que involucra a otras artistas. "Me parecen dos artistas increíbles y siento que es algo de ellas. No sé ni indagué al respecto porque es algo muy ajeno a mí", expresó.

Esa postura terminó funcionando como una respuesta contundente frente a quienes esperaban una definición más picante. Nicki Nicole no solo evitó sumarse al ruido, sino que también cuestionó la manera en que muchas veces las polémicas crecen por voces externas que opinan sin conocer realmente lo que ocurre.

En ese sentido, la rosarina fue todavía más clara al explicar por qué no quiere quedar asociada a este tipo de disputas. "A veces los terceros se meten tanto que no está tan bueno. No me gusta tanto la pelea a mí", lanzó, con una frase que pareció apuntar contra el entorno mediático que amplifica cada gesto entre las figuras pop.

Mientras se prepara para nuevos desafíos, entre ellos su participación en Popstars y el avance de su próximo disco, Nicki Nicole dejó una señal precisa sobre cómo quiere manejarse públicamente. En medio de versiones cruzadas y teorías de fanáticos, la cantante prefirió destacar el talento de Emilia Mernes y Tini Stoessel antes que convertir una consulta incómoda en otro capítulo de la polémica.