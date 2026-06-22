La cobertura del Mundial 2026 no solo deja imágenes inolvidables dentro de la cancha, sino también momentos inesperados entre quienes siguen el torneo desde afuera. En medio del enorme despliegue que realizó Telefe para acompañar la competencia en Estados Unidos, México y Canadá, dos de sus figuras terminaron siendo protagonistas de una situación desopilante: La Tora Villar y Sofi Martínez.

Las dos forman parte del equipo periodístico encargado de mostrar el color del certamen y recorrer los estadios para acercar la experiencia de los hinchas. Entre móviles, entrevistas y recorridas, también comparten largas jornadas de trabajo que muchas veces terminan derivando en confesiones inesperadas.

Todo ocurrió durante una salida en vivo para Cortá por Lozano, el programa que conduce Verónica Lozano. Lo que comenzó como una charla relajada sobre el clima mundialista terminó convirtiéndose en una catarata de revelaciones y chicanas entre las dos cronistas.

Fiel a su estilo frontal, La Tora lanzó una frase que sorprendió a todos en el estudio: “¿Vos viste lo que son los chongos acá? Yo cuando hago notas no soy ninguna boluda”. Entre risas, explicó que muchos hinchas y hasta algunos protagonistas le escriben por redes sociales después de sus coberturas en los estadios.

“Los agarro cuando termina el partido, todos eufóricos y en cuero, y después me terminan mandando mensajes privados”, relató la ex participante de Gran Hermano, dejando en claro que el clima del torneo también se vive fuera de la cancha. Sin embargo, aclaró que mantiene la distancia porque está enfocada en el trabajo.

En ese contexto, Sofi Martínez intentó bromear con la situación, pero terminó quedando en el centro de la escena. Desde el piso quisieron saber si ella también recibía propuestas durante el evento y la periodista reconoció que este tipo de competencias “se prestan para socializar y conocer gente”.

La Tora expuso a Sofi Martínez

La situación escaló cuando La Tora recordó una charla privada que habían tenido mientras regresaban de un partido. “Vimos un par de jugadores y empezamos a decir ‘mirá este qué bien que está’”, contó sin filtros. Aunque Sofi quiso despegarse rápidamente, su compañera insistió y terminó revelando que hablaban de futbolistas uruguayos.

Sin demasiadas opciones para escapar de la situación, la periodista terminó admitiendo su teoría: “Los uruguayos son más lindos que la media”. La frase desató carcajadas tanto en el estudio como entre quienes seguían el móvil, mientras La Tora defendía la “carne argentina”. Así, las dos figuras de Telefe regalaron uno de los momentos más comentados de la cobertura del Mundial 2026.