La clasificación de la Selección argentina a la final del Mundial 2026 dejó miles de imágenes inolvidables. Sin embargo, una de las más comentadas fuera de la cancha tuvo como protagonistas a Pablo Lescano y Cecilia Calafell, quienes fueron enfocados por las cámaras de televisión mientras compartían un apasionado beso en las tribunas del Atlanta Stadium durante el encuentro frente a Inglaterra.

El líder de Damas Gratis asistió al partido junto a su pareja y a sus hijos, Marita y Toto, para vivir de cerca una nueva presentación del equipo dirigido por Lionel Scaloni. En medio del clima de euforia que se vivía en el estadio, la transmisión oficial mostró a la pareja en un instante de complicidad que no pasó desapercibido para los televidentes.

Lejos de incomodarse por la exposición, Cecilia Calafell tomó la situación con humor. Una vez finalizado el partido, compartió en sus redes sociales capturas del momento en que ambos aparecieron en pantalla y escribió con ironía: "Para variar, alguna se mandó", haciendo referencia a la inesperada aparición en la transmisión que siguieron millones de personas.

Pablito Lescano apareció en Atlanta

El viaje familiar también marcó una nueva postal de la reconciliación entre Pablo Lescano y Cecilia Calafell, quienes meses atrás atravesaron una fuerte crisis de pareja. Aunque el cantante ya había viajado anteriormente para acompañar a la Selección argentina en otros compromisos mundialistas, en esas ocasiones había regresado rápidamente al país para cumplir con los shows de Damas Gratis.

La separación había salido a la luz en abril, cuando Fernanda Iglesias reveló detalles en el programa Puro Show. Allí explicó que la relación atravesaba un delicado momento y que ambos habían decidido tomar distancia después de varios conflictos acumulados con el paso del tiempo.

En ese contexto, la periodista sostuvo: "Su mujer oficial siempre fue Cecilia, la que lo bancó, la que crió a sus hijos, la que bancó cuando él estuvo internado, adicciones y un montón de temas de salud graves. Ella perdonó muchas infidelidades porque se supo de otras relaciones que él tuvo. Lo banca mucho y lo sigue bancando".

Pablito Lescano apareció en Atlanta

Además, Iglesias también hizo referencia a la relación de Pablo Lescano con algunos de sus hijos y aseguró: "Brian lo ama a su padre, pero cada vez que quiere recurrir a él, él no está", en una de las declaraciones que más repercusión generó durante aquella emisión televisiva.

Hoy, con la reconciliación ya confirmada y las imágenes compartidas tanto en el estadio como en las redes sociales, Pablo Lescano y Cecilia Calafell volvieron a mostrarse unidos. El beso captado por la transmisión del Mundial 2026 terminó convirtiéndose en una de las postales más comentadas del triunfo de la Selección argentina sobre Inglaterra, sellando públicamente una nueva etapa en la historia de la pareja.