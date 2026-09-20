Un pueblo, cuatro jóvenes y una llegada que cambia sus relaciones son las primeras pistas de Glaxo, la película que vuelve a mostrar a Lali Espósito en su faceta de actriz. El avance abre una intriga cuyo alcance excede el momento en que ocurre el conflicto: las consecuencias acompañarán a sus protagonistas durante décadas.

La historia comienza en Chivilcoy, en 1957. Un expolicía con un pasado oscuro se instala junto a su esposa y altera el vínculo entre cuatro muchachos del lugar. A partir de ese encuentro, los secretos y una traición ponen en marcha un relato que combina drama y suspenso, con el paso del tiempo como parte de su desarrollo.

Detrás de la propuesta está Benjamín Naishtat, quien dirige la adaptación de la novela homónima de Hernán Ronsino. El elenco reúne a Esteban Lamothe, Marcelo Subiotto, Esteban Bigliardi, Manu Fanego y Alan Sabbagh, además de la presentación de Joaquín Bonadeo. Se trata de una coproducción entre Argentina y Brasil, realizada por Rei Pictures y RT Features, que tuvo parte de su rodaje en territorio brasileño.

“¡Qué emoción!”, escribió Lali Espósito al compartir el tráiler con sus seguidores. El material ofrece una definición directa del conflicto: “Esta es la historia de una traición”. Sin revelar cómo se produce ni quiénes están detrás, esa frase orienta la expectativa hacia lo que sucederá entre los personajes y las marcas que dejará aquella experiencia.

El lanzamiento encuentra a la artista entre compromisos que también incluyen su carrera musical. Después de agotar las presentaciones del 6 y 7 de junio en River, anunció una tercera para el 26 de septiembre, como cierre de No Vayas a Atender Cuando el Demonio Llama Tour. Glaxo suma así una propuesta cinematográfica a esa agenda.

Cuándo se presenta Glaxo y qué se sabe del estreno en cines

El calendario anunciado para la película comienza en festivales: su primera presentación fue programada para el viernes 11 de septiembre en Toronto, dentro de Special Presentations. La siguiente cita es el 20 de septiembre en San Sebastián, donde integra la Selección Oficial. También fue seleccionada para competir por el premio a Mejor Película en el Festival de Londres.

Para quienes esperan ver a Lali Espósito en una sala comercial, todavía falta una confirmación: las fechas difundidas corresponden a esas exhibiciones internacionales. Por el momento, no se anunció el día de llegada a los cines. El tráiler permite acercarse al universo de la película, mientras su recorrido por festivales será la primera instancia de encuentro con el público.