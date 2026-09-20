Una mano completamente vendada se convirtió en una dificultad inesperada para Julieta Poggio en MasterChef Celebrity. La participante sufrió una quemadura durante las grabaciones y contó que, además del dolor, la lesión le provocó una impresión que todavía recuerda frente a las hornallas.

En una charla con Marixa Balli para Cortá por Lozano, explicó: “Me quemé un poquito. Yo sabía que me iba a pasar igual. Yo sabía que el día que tocara la cocina. ¿Querés que te muestre la ampolla?”. Así mostró la consecuencia visible del accidente.

El episodio ocurrió mientras manipulaba aceite para freír. “Miren esta ampolla enorme. Me bajó un poco la presión de verla. Sí, fue con aceite caliente para freír. De todo se aprende. Tengo que estar un poco más ordenada en la cocina”, reconoció Julieta Poggio.

Balli comentó: “Vos sabés que dicen los grandes chefs que es mejor una cortadita con un cuchillo que una quemadura”. La respuesta fue inmediata: “Y sí, obvio, prefiero cortarme que quemarme, no quiero quemarme nunca más. Me dio mucha impresión. Esto me complica para cocinar también”.

Los descubrimientos de Julieta Poggio en MasterChef

La experiencia también le permitió desarmar ideas sobre ciertas preparaciones: “No, ¿sabés lo que me doy cuenta? Que hay cosas que son, eh, como muy fáciles, que uno ve como muy difícil, por ejemplo, la mayonesa. Uno comprando años y años mayonesa en el súper y lo hace en dos segundos con aceite y huevo, por ejemplo. Hay cosas que digo: ‘Wow, ¿era tan simple como esto?’. O sea, me sorprendió para bien algunas cosas”.

Ese interés se extendió fuera de MasterChef. Sobre los sabores que está descubriendo, contó: “También, obvio. Estoy yendo también mucho a lugares, a probar cosas nuevas. Picante no me, no me gustaba mucho y ahora pruebo más”. Durante la charla apareció la idea de “conquistarla” a través de la cocina y una referencia a su pareja: “Ojalá que sí, ojalá que sí. Mirá, mi novio me dice que es lo, lo último que me falta, cocinar bien”.

Respecto de la competencia, Julieta Poggio destacó: “Igual estoy contenta, estoy feliz, un nuevo desafío para mí. Es muy distinto estar acá que verlo por la tele, vivirlo totalmente... Como que es desesperante, la verdad, no encontrar la vajilla, el tiempo te corre muy rápido, se te pasa volando. Pasa muy rápido, pero nada, estoy feliz. El grupo es muy lindo, la verdad”.

El entusiasmo convive ahora con una complicación concreta: cocinar con la mano lesionada. A la presión del reloj y la búsqueda de utensilios se sumó la necesidad de trabajar con más cuidado, una exigencia que ella misma reconoció después del susto.