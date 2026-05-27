El mundo del espectáculo internacional atraviesa horas de profunda tristeza tras conocerse la muerte de Pierre Deny, el reconocido actor francés que ganó popularidad global gracias a su participación en la serie de Netflix Emily in Paris. El intérprete falleció a los 69 años luego de sufrir complicaciones derivadas de una agresiva enfermedad vinculada al ELA.

La noticia fue confirmada por medios internacionales como TMZ y Daily Mail, que detallaron que el estado de salud de Pierre Deny se deterioró rápidamente durante las últimas semanas. Según trascendió, el actor había sido diagnosticado recientemente con ELA, una enfermedad neurodegenerativa que afecta progresivamente las funciones motoras.

En un comunicado enviado por la familia a la agencia AFP, las hijas del actor expresaron el profundo dolor que atraviesan por esta pérdida. “Con profunda consternación anunciamos el fallecimiento de Pierre Deny, ocurrido este lunes tras un caso repentino y grave de ELA”, manifestaron en el mensaje que rápidamente recorrió los medios europeos.

Dolor en el mundo del espectáculo

La muerte del actor provocó una fuerte reacción entre figuras del ambiente artístico francés. La cantante y actriz Sylvie Vartan utilizó sus redes sociales para dedicarle unas sentidas palabras. “Acabo de enterarme con gran tristeza del fallecimiento de Pierre Deny. Era un actor generoso y un hombre sensible y divertido”, escribió, recordando además los momentos compartidos arriba del escenario.

Otra de las artistas que expresó públicamente su tristeza fue Luce Mouchel, quien trabajó junto a él durante años. “Una década de vida compartida que no debería haber terminado tan rápido y tan brutalmente”, publicó la actriz, visiblemente afectada por la noticia. También destacó la fortaleza de las hijas de Pierre Deny frente al duro momento familiar.

En Emily in Paris, Pierre Deny interpretó a Louis de Léon, un poderoso empresario del mundo de la moda y director ejecutivo de la firma ficticia JVMA. Su personaje apareció en las temporadas 3 y 4 de la ficción protagonizada por Lily Collins, consolidando así su reconocimiento internacional entre nuevas generaciones.

Dolor en el mundo del espectáculo

A lo largo de su extensa carrera, Pierre Deny también participó en importantes producciones francesas de televisión y cine. Uno de sus trabajos más recordados fue su personaje de Renaud en la serie Demain nous appartient, donde formó parte de más de 500 episodios. Además, tuvo participaciones destacadas en títulos como La Mantis y “El misterio de La Sorbona”.

La partida de Pierre Deny deja una huella enorme dentro de la actuación francesa. Sus colegas lo despidieron como un artista talentoso, sensible y muy querido dentro del ambiente. Mientras tanto, los fanáticos de Emily in Paris continúan dejando mensajes de cariño y despedida en redes sociales, recordando el legado que construyó a lo largo de décadas de trabajo.