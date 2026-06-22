La muerte de Pablo Christian Mas Albert, conocido popularmente por interpretar al inolvidable Teniente Murphy en 100% Lucha, impactó de lleno en el mundo del espectáculo y en miles de fanáticos que crecieron viendo el exitoso ciclo televisivo. El actor y luchador profesional dejó una huella imborrable en la pantalla argentina gracias a un personaje que marcó a toda una generación.

El programa creado por Eduardo Husni se convirtió en un fenómeno entre 2006 y 2010, logrando revivir el espíritu de la lucha libre en la televisión nacional. En ese contexto, el personaje del Teniente Murphy rápidamente ganó protagonismo por su personalidad fuerte, su estética militar y sus memorables enfrentamientos arriba del ring.

Además de destacarse en el ciclo televisivo, Pablo Christian Mas Albert también formó parte de 100% Lucha, la película, estrenada en 2008. Su participación consolidó aún más el cariño del público, que en las últimas horas inundó las redes sociales con mensajes de despedida y recuerdos vinculados a la histórica producción de Telefe.

Uno de los mensajes más conmovedores fue el de Vicente Viloni, la máxima estrella del programa y compañero inseparable de Mas Albert durante los años de mayor éxito. A través de sus redes sociales, el luchador expresó el profundo dolor que siente tras enterarse de la noticia.

“Se va parte de mi vida”, escribió Vicente Viloni, reflejando el vínculo de amistad que mantenía con el actor. El referente de la lucha libre argentina aseguró sentirse “destrozado” por la pérdida y recordó con emoción muchos de los momentos compartidos dentro y fuera del ring.

En otro tramo de su despedida, Viloni imaginó un reencuentro junto a su amigo en “el ring de los cielos”. Allí, según expresó, volverán a demostrarles a los ángeles lo que significa la pasión por la lucha libre. También recordó una frase que el Teniente Murphy repetía constantemente: “Una más y va a ser la mejor”.

“Hasta pronto. Te quiero mucho”, concluyó el histórico luchador en un posteo que rápidamente se viralizó y recibió cientos de comentarios de seguidores de 100% Lucha. Muchos usuarios compartieron imágenes, anécdotas y escenas icónicas del programa que marcó una época en la televisión argentina.

Por otra parte, Vicente Viloni también aprovechó su publicación para difundir un pedido de ayuda económica destinado a colaborar con la familia de Pablo Christian Mas Albert. Según trascendió, el objetivo es asistir a la pareja del actor para afrontar los gastos del sepelio en medio de este doloroso momento.