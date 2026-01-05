Cuando Los Piojos anunciaron su regreso después de más de una década, muchos fanáticos creyeron que sería una celebración sin fisuras. Sin embargo, en medio de la expectativa por volver a ver a la histórica formación sobre el escenario, se gestó un giro que nadie esperaba: el cantante Ciro Martínez terminó eligiendo el amor por encima de la antigua alineación, y su nueva relación se transformó en el centro de una polémica extendida en el ambiente rockero.

El nombre que hoy aparece vinculado sentimentalmente con Ciro Martínez es el de Luciana Valdés, más conocida como Luli Bass. Con 35 años, Luli se ha ganado su lugar en la escena como bajista y presencia destacada en el mundo musical. Su estilo sobre el escenario —incluyendo un bajo verde y uñas a tono— la volvió fácilmente reconocible para quienes siguen a la banda desde hace años.

Según relatos cercanos al entorno, la relación entre Ciro Martínez y Luli Bass no es reciente ni casual. La pareja estaría junta desde hace aproximadamente un año, habiendo estrechado primero su vínculo en lo laboral antes de dar el salto a lo afectivo. Este desarrollo no solo sorprende por tratarse de figuras del rock adulto y emergente, sino porque, según distintas versiones, habría influido de manera directa en la configuración actual de Los Piojos.

La controversia se centra en un hecho puntual: el bajista original de la banda no fue convocado para el esperado retorno. Diversas fuentes aseguran que esa ausencia generó ruido interno, y que la presencia de Luli Bass como miembro del grupo no fue simplemente un ajuste artístico, sino una elección motivada por la afinidad personal con Ciro Martínez. Para muchos seguidores, la decisión de priorizar ese vínculo sentimental por encima de la formación clásica fue una sorpresa difícil de digerir.

Justamente por este motivo la noticia trascendió más allá de los pasillos de ensayo. En un contexto donde las reuniones de bandas legendarias suelen evocar nostalgia y reverencia por la historia, el banderazo de salida de Los Piojos quedó teñido de especulaciones y reproches. Algunos fanáticos no tardaron en expresar en redes que la sustitución del bajista original por una figura más joven y cercana al cantante parecía responder más a un deseo personal que a una necesidad musical.

Luli Bass venía de una relación anterior con Heber Vicente, baterista conocido por su trabajo con bandas como La 25 y Caras Extrañas. Desde ese vínculo quedaron puentes, según fuentes que hablaron con quienes conocen a ambos. Fue la propia ex pareja la que, en conversaciones informales con allegados, aseguró que el cierre de esa etapa se dio sin conflictos abiertos, y que la decisión de Luli de rehacer su vida estuvo motivada por su propio criterio personal.

Para Ciro Martínez, en tanto, esta historia representa más que una anécdota amorosa: es la confirmación de que, en esta vuelta a Los Piojos, lo emocional y lo artístico se entrelazan de forma profunda. Y aunque la elección de Luli Bass como compañera dentro y fuera del escenario sigue dando que hablar, también redefine el relato de una banda icónica que decidió escribir su próximo capítulo con un toque de controversia romántica.