El micrófono esta vez no estará en sus manos, y eso golpeó de lleno a Víctor Hugo Morales. La semifinal entre la Selección Argentina e Inglaterra por el Mundial 2026 despertó en el periodista una mezcla de nostalgia, bronca y tristeza por no poder relatar un partido cargado de historia.

El cruce tiene un peso especial para cualquier hincha argentino, pero mucho más para una voz que quedó asociada para siempre a uno de los momentos más emblemáticos del fútbol mundial. Víctor Hugo Morales fue quien narró el inolvidable gol de Diego Maradona a Inglaterra en México 1986, con aquel relato que se transformó en memoria colectiva.

El periodista se retiró de los relatos deportivos después del Mundial de Qatar 2022 y, según había contado en distintas oportunidades, nunca dudó demasiado de esa decisión. Sin embargo, la aparición de Inglaterra otra vez en el camino argentino le removió una fibra íntima y lo llevó a compartir públicamente su dolor.

"Me da mucha bronca no poder relatar Argentina - Inglaterra. Estaba tranquilo con no poder relatar, pero llegó este partido y me invade una mezcla de tristeza y nostalgia", expresó en X. La frase mostró que esta semifinal no aparece para él como un encuentro más, sino como una cita con su propia historia profesional.

La emoción se hizo todavía más profunda cuando vinculó aquel recuerdo de Maradona con la posibilidad de que Lionel Messi vuelva a escribir una página decisiva con la Selección Argentina. "Me da ganas de llorar el no poder contar los goles de Lionel Messi, como tuve el privilegio de relatar los de Diego Armando Maradona en aquel inolvidable Argentina-Inglaterra de México 1986. Hay partidos que trascienden el fútbol. Y para quienes alguna vez los vivimos desde un micrófono, quedarse del otro lado también duele. Ojalá Messi vuelva a regalarnos otra página inolvidable de la historia del fútbol argentino", agregó.

La confesión de Víctor Hugo Morales conectó dos épocas muy distintas, pero atravesadas por el mismo rival y por dos nombres enormes: Maradona y Messi. En 1986, su voz acompañó una obra maestra que todavía emociona a generaciones enteras. En 2026, en cambio, deberá vivir la previa y el partido desde otro lugar.

Ese contraste explica la tristeza que dejó ver. No se trata solo de extrañar una cabina de transmisión, sino de quedar fuera de un escenario que parece hecho para su memoria radial. Mientras la Selección Argentina se prepara para enfrentar a Inglaterra, el periodista dejó una imagen potente: la de un relator histórico mirando desde afuera un partido que, para él, también pertenece a su propia vida.