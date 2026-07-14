El beso duró apenas unos segundos, pero alcanzó para que las redes encontraran un parecido imposible de ignorar. Cami Mayan protagonizó una escena inesperada con Lucas Sapoznik en Patria y Familia, y muchos usuarios no tardaron en compararlo con Alexis Mac Allister, su exnovio.

La situación se dio al aire de Luzu TV, durante una clase de actuación que terminó tomando un rumbo mucho más picante del previsto. Camila Mayan había contado que ya conocía al modelo y actor, aunque el dato no hizo más que sumar intriga al momento. “Chicos, lo vi en un boliche y me llamó la atención. Qué se yo”, lanzó mientras las cámaras lo enfocaban.

A partir de ahí, la dinámica del programa los empujó a compartir una escena frente a cámara. La consigna era que Lucas le enseñara a la influencer cómo dar “un beso de película”, pero el resultado terminó generando sorpresa entre los presentes por la intensidad del momento y por la reacción posterior del estudio.

Mientras repasaban las imágenes, los comentarios no tardaron en aparecer. “Vi lenguas por todos lados”, dijeron entre risas. Otro de los presentes fue un poco más allá y lanzó: “Hubo una apoyada antes del chape”. La escena dejó a Cami Mayan entre divertida y sorprendida, mientras el clima del programa se llenaba de bromas.

Sin embargo, el verdadero estallido llegó en redes sociales, donde varios usuarios pusieron el foco en el parecido físico entre Lucas Sapoznik y Mac Allister. “Es Mac Allister versión morocho”, escribió una usuaria en el video compartido por la cuenta oficial del ciclo. Otra persona sumó: “No se dan cuenta de que es igual a Mac Allister?”. Y un tercer comentario remató: “Le entró porque es pelado como Mac Allister”.

Cami Mayán a los besos con un hombre igual a Mac Allister..

La comparación llamó la atención porque Camila Mayan estuvo en pareja durante cinco años con el futbolista de la Selección Argentina. Por eso, el beso con el modelo no solo se viralizó por lo ocurrido en el estudio, sino también por la lectura que hicieron los internautas al encontrar similitudes entre el actor y su expareja.

Para completar el momento, Lucas dejó una frase que encendió todavía más las especulaciones. Después del beso y de las risas en el piso, el modelo deslizó: “No fue todo actuación”. Ese comentario provocó sorpresa entre los integrantes de Patria y Familia y terminó de convertir la escena en uno de los momentos más comentados de Cami Mayan en el streaming.