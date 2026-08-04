Nicole Neumann despertó rumores de embarazo durante una emisión de Solo Niki, aunque no confirmó que esté esperando otro hijo. La modelo describió una serie de síntomas que comenzó a sentir después de consumir una medicación y, en medio de la incertidumbre, mencionó entre risas la posibilidad de agrandar nuevamente la familia.

La frase que activó las especulaciones llegó cuando intentaba entender el origen de su malestar. "No sé si me estoy sintiendo mal, si estoy embarazada, si estoy de clonazepam, no sé, porque tengo como un poco de náuseas, ¿entendés? O sea, no sé...", expresó frente a sus compañeros del streaming.

El episodio había comenzado con la desaparición momentánea de uno de los animales de su casa. La conductora explicó que estuvo buscando a un conejo y, como suele tener alergia, decidió tomar un medicamento antes de que aparecieran los primeros síntomas. Sin embargo, poco después empezó a sentirse diferente.

"Hoy no sé qué me pasó. Yo me fui a tomar un antialérgico porque se escapó un conejito y estuvimos buscándolo y me da un poquito de alergia. Entonces dije: 'Me voy a tomar un coso antes de que se me pongan los ojos en compota'. Resulta que en ese cosito también tengo las del avión", relató Nicole Neumann al reconstruir la confusión con las pastillas.

La somnolencia fue la primera reacción que logró identificar durante el programa. "No sé qué tomé, pero de golpe me empecé a sentir como muy adormecida, con sueño, ¿entendés?", comentó. Al no estar segura de qué medicación había ingerido, tampoco pudo establecer si las náuseas y el cansancio provenían de ese consumo.

La mención al embarazo fue realizada en tono humorístico y formó parte de las distintas explicaciones que la modelo ensayó para describir cómo se encontraba. Pese a eso, sus palabras llamaron inmediatamente la atención porque abrió, aunque solo fuera como una posibilidad, la puerta a la llegada de otro hijo junto con Manu Urcera.

Por el momento, Nicole Neumann no anunció un embarazo ni aportó información que permita confirmar las versiones surgidas después del programa. La combinación de sueño, náuseas y una frase inesperada resultó suficiente para que sus seguidores comenzaran a especular, pero todo permanece limitado al comentario que hizo mientras intentaba descubrir qué le había ocurrido.